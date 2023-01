Xiaomi TV F2 da 50" di nuovo in sconto di 100€ su Amazon (ora anche A RATE)

Da qualche anno Xiaomi è sbarcata anche nell’universo degli Smart TV, riuscendo di nuovo a sorprendere con ottimi televisori a prezzi ben al di sotto della media in rapporto alle caratteristiche offerte. Uno dei modelli più riusciti è senz’altro lo Xiaomi F2 da 50″, con risoluzione 4K Ultra HD senza cornici.

Se al momento dell’uscita aveva sorpreso tutti per il prezzo di lancio da 449 euro, l’offerta di Amazon di queste ore è da stropicciarsi gli occhi: lo Xiaomi TV F2 è in promo a soli 349 euro, per effetto dello sconto del 22%. Ma oltre a risparmiare 100 euro subito, puoi anche decidere di pagare il tutto in cinque comode rate mensili senza interessi da 69,80 euro al mese.

Offerta bomba per lo Xiaomi T2 F2 da 50″

Xiaomi F2 è sinonimo di intrattenimento senza limiti, grazie al sistema operativo Fire TV montato sugli Smart TV di Xiaomi con cui hai accesso a tutte le principali app di streaming (Netflix, Prime Video, NOW, DAZN, RaiPlay, Mediaset Infinity, Disney, YouTube e tante altre ancora). Ma è anche sinonimo di gaming, grazie alla modalità di gioco basata sulla funzione ALLM e i quattro connettori HDMI 2.1.

Come si vede? Alla grande, per merito della risoluzione 4K Ultra HD e la tecnologia WCG con supporto all’HDR 10, per un’esperienza di visione ancora più realistica.

Cogli al volo l’ultima offerta Amazon sullo Smart TV F2 da 50″ di Xiaomi per risparmiare immediatamente 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e pagare in cinque comode rate mensili senza interessi.

