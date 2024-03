Xiaomi TV P1E da 32" con Android TV in promo a 159€ da MediaWorld (Tech is Wow)

Nell’ambito della promozione Tech is Wow, MediaWorld propone lo Xiaomi TV P1E da 32 pollici a 159 euro invece di 249,90 euro. E se in fase di check-out si seleziona l’opzine Ritiro gratuito in negozio, non si pagano nemmeno le spese di spedizione.

Torna dunque a un ottimo prezzo il modello P1E di Xiaomi TV, uno dei migliori Android TV per rapporto qualità-prezzo. Tra le altre cose, confermiamo la sua compatibilità con il nuovo standard del digitale terrestre (DVB-T2), dunque non si avranno problemi di ricezione una volta installato correttamente a casa.

Lo Smart TV P1E è un Android TV da 32 pollici ideale per essere collocato in camera da letto o in una cucina piccola. Uno dei suoi fiori all’occhiello è il prezzo ultra-concorrenziale: sul mercato oggi sono pochi gli Android TV acquistabili sotto i 200 euro.

Per quanto riguarda i collegamenti, segnaliamo la presenza di 3 porte HDMI, 1 porta CI/CI+ e un lettore carta. La risoluzione video arriva fino a 1366 x 768 pixel (HD), con una frequenza frame pari a 60 Hz e un rapporto d’immagine in 16:9.

Come accennato nell’introduzione, supporta anche il segnale del nuovo digitale terrestre (DVB-T2), ma il principale punto di forza rimane comunque il sistema operativo Android TV.

Quest’ultimo consente di avere un accesso completo all’intrattenimento, con migliaia di film, serie e programmi tv disponibili grazie alla compatibilità con le più importanti piattaforme di streaming video oggi disponibili.

Xiaomi TV P1E è in offerta a soli 159 euro sul sito mediaworld.it. E se si sceglie l’opzione di Ritiro gratuito in negozio, non si pagano nemmeno le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.