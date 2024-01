Xiaomi Vacuum S10 lava e aspira POLVERE, BRICIOLE e molto altro (-41%)

Il weekend non potrebbe iniziare con una migliore offerta su Amazon per quanto riguarda il settore della pulizia domestica: il popolarissimo e apprezzatissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Vacuum S10 è in vendita al prezzo più conveniente degli ultimi mesi.

Prendendo al volo lo sconto immediato del 41%, infatti, l’elettrodomestico smart del colosso cinese può essere tuo al prezzo shock di appena 199€ – parliamo di un risparmio complessivo di ben 140€ con spedizione rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

L’eccellente robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum S10 è in super sconto su Amazon

Compatibile al 100% con Amazon Alexa e Google Assistant per la gestione in remoto tramite app e con i comandi vocali, Xiaomi Vacuum S10 ti sorprende con un potentissimo motore da 4000Pa che aspira senza problemi la polvere, le briciole, i peli dei tuoi animali domestici. Inoltre, la batteria integrata ti garantisce fino a 130 minuti di autonomia mentre la navigazione LDS lo guida in automatico per tutta casa senza alcun problema.

Rilassati, guarda un film, goditi il tuo tempo libero serenamente e senza ripensamenti: ai lavori pensati ci pensa il robot aspirapolvere di Xiaomi; mettilo subito nel carrello di Amazon oggi che lo puoi acquistare a un prezzo super conveniente, addirittura con la consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo (solo per i clienti Amazon Prime).

