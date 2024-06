Xiaomi Watch 2: lo smartwatch PIU' DESIDERATO in PROMO ESCLUSIVA

Amazon ha appena lanciato una promozione speciale su uno degli orologi smart più ambiti del momento! Si tratta dello Xiaomi Watch 2, oggi disponibile a soli 174 euro con uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero irripetibile!

Xiaomi Watch 2: specifiche tecniche e funzionalità

Lo Xiaomi Watch 2 è un vero e proprio top di gamma nel settore grazie alle sue caratteristiche tecniche di spicco.

La doppia architettura di core grandi e piccoli offre prestazioni elevate e il passaggio autonomo alla modalità di basso consumo energetico, che garantisce una lunga durata della batteria, uno spazio di archiviazione ampio e un’esperienza ottima senza interruzioni.

Inoltre GNSS L1+L5 integrato con Google Maps, lo rende eccellente nella navigazione in ambienti complessi, come edifici e quartieri di edifici multipiano, fornendo informazioni chiare su distanza, velocità e percorso in movimento.

La sua efficienza è straordinaria grazie a Google Wear OS: in questo modo, infatti, puoi utilizzare le app Google e un’ampia gamma di app di terze parti divertenti e funzionali per prestazioni ottimizzate e senza interruzioni. In più, l’orologio è resistente all’acqua fino a 5 metri di profondità quindi potrai usarlo tranquillamente al mare o in piscina anche durante lunghi allenamenti.

Per finire, la salute sarà sempre sotto controllo in quanto è dotato di monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e dei livelli di stress in modo rapido e preciso.

