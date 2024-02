Xiaomi Watch 2, metti il TURBO al POLSO con lo smartwatch TOP scontato

Lo Xiaomi Watch 2 è uno smartwatch all’avanguardia dotato del sistema operativo Google Wear OS, che offre una vasta gamma di funzionalità per monitorare la tua salute e migliorare il tuo fitness. Con ben 160 modalità sportive, puoi tenere traccia delle tue attività fisiche preferite e ricevere statistiche dettagliate sul tuo allenamento. Il tutto, oggi, a 179€ su Amazon e con le spedizioni gratuite via Prime.

Xiaomi Watch 2, una belva al tuo polso

Grazie al processore Snapdragon W5+ Gen1, lo Xiaomi Watch 2 offre prestazioni fluide e reattive, consentendoti di navigare facilmente tra le varie funzioni e le app disponibili.

La batteria di lunga durata ti permette di utilizzare lo smartwatch fino a 65 ore con una singola carica, garantendo una maggiore autonomia per le tue attività quotidiane.

Con la certificazione 5ATM, lo Xiaomi Watch 2 è resistente all’acqua fino a una profondità di 50 metri, consentendoti di indossarlo durante il nuoto e altre attività acquatiche senza preoccupazioni. Il display AMOLED da 1,43 pollici offre immagini chiare e luminose, mentre la tecnologia GNSS L1+L5 a 5 sistemi garantisce un tracciamento preciso della posizione.

Insomma, lo Xiaomi Watch 2 è una scelta eccellente per chi cerca uno smartwatch versatile, con un’ampia gamma di funzionalità per monitorare la salute e il fitness, prestazioni affidabili e una lunga durata della batteria. Il tutto, oggi, a 179€ su Amazon e con le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.