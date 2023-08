Xiaomi Watch S1 Active in svendita totale a 84,90 euro su Amazon

Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch dotato di un grande display AMOLED, elegante da indossare e con oltre 100 modalità fitness disponibili. Offre inoltre un’elevata personalizzazione con più di 200 quadranti tra cui scegliere e un’autonomia della batteria più che convincente rispetto alla concorrenza. Consente perfino di ricevere le chiamate tramite Bluetooth e di pagare in modalità contactless.

In queste ore il prezzo dello smartwatch S1 Active di Xiaomi è crollato a 84,90 euro, in sconto del 58% rispetto al prezzo consigliato di 199,99 euro. Un autentico affare, considerando anche che è venduto e spedito da Amazon, con spedizione gratuita e ultra rapida per tutti gli abbonati Prime.

Xiaomi Watch S1 Active in sconto del 58% su Amazon

La prima cosa che colpisce nell’orologio smart di Xiaomi è la generosità del display: uno schermo AMOLED da 1,43 pollici, con refresh rate a 60 Hz, per un’esperienza visiva oltremodo eccezionale. Un display così grande e luminoso ti consente di controllare agevolmente non soltanto l’orario e le performance di allenamento, ma anche le notifiche più importanti quali chiamate in arrivo e messaggi.

S1 Active è anche uno smartwatch votato al fitness e allo sport, con 19 modalità professionalità e oltre 100 modalità di fitness. Con l’orologio di Xiaomi sei in grado di analizzare i dati chiave di ogni tuo allenamento in maniera precisa, come ad esempio la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e il ritmo medio, andando a rendere la tua attività fisica sempre più efficace.

Cogli al volo l’occasione presentatasi su Amazon questa mattina e risparmia la bellezza di 115 euro sullo Xiaomi Watch S1 Active. E se sei abbonato a Prime non paghi nulla per le spese di spedizione, ricevendo l’orologio entro 24-48 ore a casa tua.

