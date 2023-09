Xiaomi Watch S1 Active SILVER a META' PREZZO su Amazon: minimo storico

Design minimal, cinque principali sistemi di localizzazione satellitare, 117 di workout, NFC integrato e possibilità di rispondere alle telefonate, chi non desidera un wearable come lo Xiaomi Watch S1 Active? Ebbene, oggi hai la grande occasione di farlo tuo a un prezzo AFFARE: il dispositivo, nella colorazione Silver con cinturino Moon White, è infatti in fortissimo sconto del 50% su Amazon e puoi portarlo a casa a soli 99€ (anziché 199,99€) seguendo questo link. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Watch S1 Active Moon White a prezzo affare su Amazon

Il Watch S1 Active di Xiaomi è uno dei wearable più interessanti del momento. Il compagno ideale per qualsiasi attività giornaliera, dal lavoro allo studio, passando per altri aspetti della quotidianità e allo sport. Ad esempio, il device supporta i pagamenti NFC, quindi ti basta poggiarlo sul dispositivo di pagamento Mastercard per effettuare pagamenti elettronici contactless. Allo stesso modo ti permette di rispondere alle telefonate: grazie al microfono e all’altoparlante integrati, quando stai correndo all’aperto o ti trovi in una situazione in cui è scomodo estrarre il telefono, puoi rispondere o rifiutare le chiamate in arrivo con un solo tocco dell’orologio.

Ovviamente ti offre anche un monitoraggio costante della tua salute e delle tue attività sportive. In tal senso supporta 19 modalità di fitness professionale, come pallacanestro, tennis, nuoto e allenamento a intervalli ad alta intensità, oltre a quasi 100 modalità di fitness esteso. Monitora e analizza con precisione i dati chiave, come frequenza cardiaca, ritmo medio e calorie bruciate, rendendo i tuoi allenamenti più efficaci. Inoltre, monitora la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la qualità del sonno.

Puoi anche rilevare il battito cardiaco, le calorie bruciate, il conteggio dei passi, la qualità del riposo notturno e molto altro. A completare il quadro un grande e nitido display da 1,43″ AMOLED per un’esperienza visiva più colorata e fluida. Il display sempre attivo ti consente inoltre di controllare l’ora in modo più pratico.

Le notifiche importanti, come chiamate in arrivo, promemoria e notifiche di attività sportive, possono essere visualizzate con chiarezza, anche in condizioni di luce intensa. Infine il GPS: il chip GNSS dual-band integrato supporta cinque principali sistemi di localizzazione satellitare. Oltre al GPS, quindi, ci sono BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, insieme ad algoritmi di ottimizzazione avanzati.

Xiaomi Watch S1 Active è uno dei migliori top gamma in ambito smartwatch, e a 99€ è quasi un regalo su Amazon: fai un favore a te stesso, concludi l’affare seguendo questo link e goditi un vero gioiellino di colore Silver con cinturino Moon White usufruendo anche delle spedizioni rapide e gratis di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.