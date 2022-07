Xiaomi Watch S1: l'anti-Apple Watch al minimo storico

Se ti serve uno smartwatch per leggere comodamente le notifiche, impostare promemoria, interrogare l’assistente vocale, rispondere alle chiamate e monitorare parametri vitale e allenamenti, e non ti va di vendere un rene per Apple Watch, questo è il prodotto che fa per te. Lo tenevamo sotto controllo da mesi, e siamo lieti di annunciare che oggi finalmente è a un nuovo minimo storico: Xiaomi Watch S1 costa infatti è scontato del 23% e costa solo 191€ invece di 250€ con disponibilità immediata.

È da mesi che cerchiamo un anti-Apple Watch degno di questo nome, e possiamo dire di averlo trovato. E intendiamoci: Apple non si batte sul fronte dell’integrazione e della qualità del software (anche perché fanno tutto loro, telefono e sistema operativo incluso), ma lo Xiaomi Watch S1 ha altri vantaggi che l’orologio con la mela si sogna: innanzitutto, è bellissimo ed elegante.

Ha un Display AMOLED HD da 1,43″ con 60 Hz di frequenza di aggiornamento, telaio in acciaio inossidabile e cinturino in pelle: in pratica sta benissimo anche con uno smoking. E a colpo d’occhio risulta indistinguibile da un orologio tradizionale.

Altro vantaggio: include un chip GNSS dual band integrato che supporta cinque sistemi di posizionamento satellitare (GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS), e ha una durata della batteria che Apple Watch si sogna: 7-10 giorni di autonomia, con monitoraggio della frequenza cardiaca per 24 ore, monitoraggio ossigenazione del sangue, monitoraggio del sonno, rilevamento stress e esercizi di respirazione.

Significa poterlo usare per giorni e giorni consecutivi senza doversi preoccupare di ricaricarlo. Apple Watch invece è una croce: tutte le sere va tolto e posto sul caricatore.

Come Apple Watch, supporta i pagamenti contactless (solo circuito MasterCard, per ora) e include chiamate telefoniche Bluetooth e l’assistente vocale Amazon Alexa con cui controllare la domotica di casa, impostare promemoria o effettuare acquisti. In più, regge alle immersioni fino a 5 atmosfere, e include un cinturino secondario in silicone per lo sport.

E oggi è pure in super sconto a 191€ nella versione nera e a 193€ per la versione argento. Dategli una chance: non vi deluderà.

