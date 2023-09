Xiaomi Watch S1, tecnologia e raffinatezza in un unico smartwatch: sconto 52%

Xiaomi Watch S1 è un orologio smart di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e il supporto per uno stile di vita attivo. Questo elegante orologio è progettato per adattarsi a varie esigenze, fornendo un’ampia gamma di funzionalità in un design sofisticato.

E’ un orologio smart completo che unisce un design elegante con un ampio set di funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Un gioiello di classe e tecnologia che su Amazon trovi oggi a metà prezzo con lo sconto del 52%, ovverosia a 119€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Xiaomi Watch S1, classe e tecnologia al polso

Lo Xiaomi Watch S1 presenta un display AMOLED HD da 1,43 pollici con vetro zaffiro resistente ai graffi. Questo display offre colori vividi e un’ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Questo orologio è dotato di numerosi sensori, tra cui un sensore di frequenza cardiaca, un sensore di ossigeno nel sangue (SpO2) e un sensore di sonno. Questi sensori consentono di monitorare la tua salute in modo continuo.

Lo Xiaomi Watch S1 offre un’ampia varietà di modalità di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, yoga e molto altro. Questo ti consente di registrare e analizzare le tue prestazioni durante diverse attività fisiche. L’orologio è dotato di un GPS doppia banda che offre una tracciabilità precisa delle tue attività all’aperto. Questo è particolarmente utile per il monitoraggio delle distanze e delle rotte.

Puoi ricevere chiamate e notifiche direttamente sull’orologio quando è collegato al tuo smartphone via Bluetooth. Questa funzionalità ti consente di rimanere connesso anche quando sei in movimento. Lo Xiaomi Watch S1 supporta i pagamenti NFC, consentendoti di effettuare pagamenti senza contanti in modo rapido e sicuro.

Con una classificazione di resistenza all’acqua di 5 ATM, puoi indossare questo orologio durante il nuoto e le attività acquatiche senza preoccuparti dei danni causati dall’acqua. L’orologio offre una durata della batteria di circa 12 giorni con un uso normale, il che significa che puoi utilizzarlo per un lungo periodo senza doverlo ricaricare frequentemente. Su Amazon trovi oggi a metà prezzo con lo sconto del 52%, ovverosia a 119€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

