Lo smartwatch per bambini semplice e sicuro è in OFFERTA!

Anche i bambini, possibilmente non troppo piccoli, hanno il diritto di avvicinarsi alla tecnologia. Seppur, ovviamente, in modo graduale e sicuro. Ciò può renderli più coscienziosi da adulti e preparati a un mondo dove di fatto vi convivono totalmente. Anche uno smartwatch può essere molto utile, per farli comunicare con genitori, nonni, fratelli e amichetti in modo semplice e veloce. Il modello XPLORA X5 PLAY è proprio pensato per i più piccoli, essendo uno smartwatch 4G per ricevere o inviare chiamate, gestire i messaggi, che può essere messo in modalità scuola durante le lezioni, che ha anche una fotocamera e un contapassi che può così anche sollecitarli all’attività motoria. Inoltre, ha due impostazioni molto utili in termini di sicurezza: la funzione SOS in caso di pericolo o di urgenza e la localizzazione GPS, così potrai sempre sapere dove si trova. Vengono anche offerti 2 anni di garanzia. Oggi lo paghi solo 149,99 euro grazie allo sconto del 12%!

Smartwatch XPLORA X5 PLAY: tutte le caratteristiche

Ricapitoliamo quanto detto nell’incipit. Lo smartwatch Xplora X5 può effettuare e ricevere chiamate da contatti salvati, così i più piccoli avranno sempre a disposizione i numeri più utili. Possono anche divertirsi a inviare messaggi aggiungendo emoji, immagini e messaggi vocali. In caso di emergenza, i bambini possono premere il pulsante SOS per informare i genitori o chi ne fa le veci sulla loro posizione in caso di pericolo o di qualsiasi emergenza.

Xplora X5 play utilizza diversi servizi per localizzare il dispositivo. È possibile impostare zone di sicurezza in luoghi chiave come la casa o la scuola. Questo smartwatch utile e dilettevole pensato per i più piccoli può essere anche connesso al WiFi per ridurre i costi essendo compatibile con la maggior parte delle reti come WINDTRE, Vodafone e TIM. La SIM non è comunque inclusa.

Insomma, un accessorio molto utile per geolocalizzare i più piccoli quando sono in giro. Oltre a introdurli alla tecnologia. Oggi paghi Xplora X5 play solo 149,99 euro grazie allo sconto del 17%!

