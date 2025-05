Xplora XGO 3: lo smartwatch perfetto per i piccoli di casa in promo esclusiva

Ti presentiamo lo smartwatch telefono Xplora XGO 3, pensato esclusivamente per i bambini, che rappresenta la soluzione perfetta per garantire sicurezza e connettività ai più piccoli, mantenendo il pieno controllo genitoriale. Oggi è disponibile su Amazon a soli 129 euro con uno sconto bomba del 32%. Non fartelo scappare!

Sicurezza al primo posto con l’XPLORA XGO 3

Concepito come alternativa al primo smartphone, l’Xplora XGO 3 offre una combinazione perfetta di tecnologia avanzata e protezione per i bambini. Grazie alla sua funzione di chiamate e messaggi limitata ai soli contatti autorizzati, i genitori possono dormire sonni tranquilli sapendo che i loro figli sono sempre al sicuro. Inoltre, la possibilità di inviare messaggi testuali, emoji, immagini e audio rende la comunicazione divertente e intuitiva anche per i più piccoli.

L’Xplora XGO 3 non è solo un dispositivo tecnologico, ma un vero e proprio alleato per la sicurezza. Dotato di un pulsante SOS dedicato, consente ai bambini di inviare un avviso immediato ai genitori in caso di emergenza, completo di geolocalizzazione in tempo reale. La funzione “zone sicure” permette inoltre di impostare perimetri virtuali, come casa o scuola, notificando i genitori ogni volta che il bambino entra o esce da queste aree.

Connettività e versatilità

Questo smartwatch supporta la maggior parte degli operatori telefonici italiani, inclusi WINDTRE, Vodafone e TIM, ed è dotato di connettività WiFi per ottimizzare il consumo dei dati. Va notato che la scheda SIM, necessaria per il funzionamento, non è inclusa nella confezione, ma è facilmente acquistabile separatamente.

Progettato per essere comodo e resistente, l’Xplora XGO 3 pesa pochissimo e presenta uno schermo da 1,3 pollici con risoluzione 240 x 240 pixel, perfetto per l’uso da parte dei bambini. Tra le sue funzionalità spiccano una fotocamera integrata per catturare momenti speciali e un contapassi che incentiva l’attività fisica. Con 128 MB di RAM e memoria flash, un accelerometro, GPS e una batteria agli ioni di litio, questo dispositivo garantisce un’ottima autonomia per le esigenze quotidiane.

Non c’è momento migliore per acquistare l’Xplora XGO 3: approfitta subito di questa straordinaria offerta su Amazon a soli 129,99€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo originale. Questo smartwatch telefono è il regalo perfetto per i tuoi bambini, unendo sicurezza, divertimento e praticità in un unico dispositivo. Non aspettare oltre: le scorte sono limitate e questa promozione potrebbe terminare presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.