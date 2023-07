Xute Raspberry Pi 4 Model B, lo starter kit per tanti scenari d’utilizzo: sconto di 20€

Il kit di avvio Xute Raspberry Pi 4 Model B ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a utilizzare il tuo Raspberry Pi 4 in modo semplice ed efficiente. Con 8GB di RAM, potrai eseguire facilmente applicazioni complesse e multitasking senza rallentamenti. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a 179€ sfruttando il coupon di sconto di 20€, da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Xute Raspberry Pi 4 Model B, per utenti creativi

La scheda MicroSD da 128GB inclusa nel kit ti offre un’ampia capacità di archiviazione per salvare i tuoi progetti, file e dati. Potrai installare il sistema operativo e le applicazioni sulle scheda, garantendo una rapida accessibilità e una maggiore velocità di esecuzione. L’alimentatore USB-C da 5.0V 3A è dotato di un pratico interruttore On/Off, che ti consente di accendere o spegnere facilmente il tuo device senza dover scollegare il cavo di alimentazione.

La custodia PC/ABS inclusa nel kit proteggerà il dispositivo da eventuali danni fisici e polvere. Grazie al suo design compatto e resistente, potrai inoltre trasportarlo con facilità e sicurezza. I due cavi Micro HDMI ti consentono di collegare il Raspberry Pi 4 a monitor o televisori con porte HDMI, consentendoti di visualizzare i tuoi progetti e lavorare comodamente su uno schermo più grande.

Infine, la ventola di raffreddamento inclusa nel kit ti aiuterà a mantenere la temperatura del tdevice sotto controllo, evitando il surriscaldamento e garantendo un funzionamento stabile e affidabile. Con il kit di avvio Xute Raspberry Pi 4 Model B, avrai tutto il necessario per iniziare a sfruttare appieno le potenzialità del tuo Raspberry Pi 4.

