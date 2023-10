Yamaha TW-E3B, la musica SENZA LIMITI con le cuffie wireless scontate del 65% (34€)

Le cuffie wireless Yamaha TW-E3B offrono un’esperienza sonora eccezionale e la libertà di ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Con un design elegante, funzionalità avanzate e un suono cristallino, queste cuffie in-ear sono un compagno ideale per gli amanti della musica in movimento. Col 65% di sconto sono un BEST BUY su Amazon a soli 34€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Qualità del suono Yamaha a prezzo incredibilmente basso

Le cuffie Yamaha TW-E3B sono dotate di driver dinamici da 6 mm che offrono un suono bilanciato e nitido. Con una risposta in frequenza estesa, puoi godere di dettagli musicali sorprendenti, dai bassi profondi agli alti cristallini, indipendentemente dal genere musicale che ami. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi dimenticarti dei fastidiosi cavi e goderti la libertà di movimento. Le cuffie Yamaha TW-E3B si collegano facilmente al tuo dispositivo mobile e mantengono una connessione stabile, in modo da poter ascoltare la tua musica preferita ovunque ti trovi.

Sia che tu stia allenandoti sotto la pioggia o sudando in palestra, queste cuffie sono pronte a resistere. Con la certificazione IPX5 per la resistenza all’acqua, non devi preoccuparti di danneggiarle a causa della sudorazione o delle intemperie. Continua ad ascoltare la tua musica senza preoccupazioni: le cuffie offrono fino a 6 ore di riproduzione continua con una sola carica. La custodia di ricarica compatta fornisce ulteriori 18 ore di autonomia, assicurandoti di avere energia sufficiente per tutta la giornata. Inoltre, una ricarica rapida da 15 minuti ti offre un’ora di ascolto ininterrotto.

Il design ergonomico delle cuffie assicura una vestibilità comoda e sicura, che si adatta perfettamente alle tue orecchie. La confezione include diverse opzioni di cuscinetti auricolari per garantire una vestibilità personalizzata. Le cuffie Yamaha TW-E3B sono disponibili in un elegante colore rosa e includono una custodia di ricarica compatta che si adatta facilmente alla tua routine quotidiana. Porta la tua musica ovunque tu vada con queste cuffie wireless di alta qualità di Yamaha.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.