Yoga Slim 7 Pro X 14: configurazione TOP a prezzo MINI su Lenovo Store

Il PC Yoga Slim 7 Pro X 14, nella configurazione 16GB+1TB con Ryzen 7 6800HS, è in offerta a 899 euro su Lenovo Store, per effetto del 30% di sconto sul prezzo di vendita consigliato pari a 1.299 euro.

Prestazioni al top, display con risoluzione 3K e ottima portabilità sono le caratteristiche su cui il modello Slim 7 Pro X 14 del notebook Lenovo Yoga basa il successo che sta riscuotendo in giro per il mondo. Al prezzo attuale, pochi altri computer portatili riescono a offrire le stesse performance.

Yoga Slim 7 Pro X 14 in sconto del 30% sul sito ufficiale di Lenovo

Il nuovo Slim 7 Pro X 14 della serie Yoga mette l’acceleratore sulle prestazioni. Tutto merito del processore AMD Ryzen 6800 HS Creator Edition, realizzato appositamente per i content creator e gli utenti che hanno bisogno di un computer in grado di assecondare le loro aspettative in qualsiasi contesto, indipendentemente da quelle che sono le proprie passioni.

Oltre al processore, un altro elemento chiave è il display con risoluzione 3K Pure Sight e refresh rate a 120 Hz. Lo schermo restituisce immagini più pure e nitide, senza dimenticare la protezione degli occhi grazie alla certificazione TÜV Hardware Low Blue Light.

Pollice in alto anche riguardo al discorso della portabilità. Il PC di Lenovo pesa appena 1,58 kg, un peso piuma se lo si mette a confronto con gli altri notebook della stessa categoria.

Yoga Slim 7 Pro X 14, il computer portatile dalle ultra-prestazioni di Lenovo, è in offerta a soli 899 euro su lenovo.com (il sistema utilizzerà in automatico il codice sconto FEBRUARY). La disponibilità dell’articolo è limitata.

