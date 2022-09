YouTube Premium a meno di 1€ con una VPN: come fare?

YouTube Premium è un servizio che elimina la pubblicità dai video YouTube oltre a proporre la riproduzione offline degli stessi.

Tra le tante funzioni disponibili per i sottoscrittori poi, vi è la possibilità di riprodurre i video in background sugli smartphone oltre alla possibilità di accedere a produzioni esclusive della piattaforma (YouTube Originals) e a una serie sterminata di brani musicali.

In Italia, tale piattaforma è disponibile dal 2018 e, nonostante gli innegabili vantaggi, ha sempre presentato una grossa barriera per l’utenza. Gli 11,99 euro mensili richiesti infatti, hanno allontanato molte persone dal seppur apprezzabile servizio.

L’apertura di YouTube Premium verso nuovi territori (con tanto di prezzi specifici per ogni stato) e il possibile utilizzo di un servizio di Virtual Private Network, consente però di accedere a tale piattaforma spendendo una cifra inferiore a un euro al mese.

Meno di 1€ al mese per YouTube Premium? Con una VPN è possibile

Anche questo servizio, come tanti altri, ha costi diversi in base al proprio indirizzo IP.

Di fatto dunque, utilizzando una VPN, è possibile collegarsi a YouTube Premium utilizzando un IP di un altro paese, arrivando dunque a risparmiare in maniera considerevole sull’abbonamento.

Qualche esempio? In Slovacchia questo servizio costa poco più di 7 euro, mentre in paesi come l’India si parla di circa 1,6 euro. In tal senso però, Argentina e Turchia, con rispettivamente un costo mensile pari a 0,93 e 0,94 euro, rappresentano le soluzioni migliori possibili.

Questo tipo di pratica, del tutto legale, è simile a quella adottata per acquistare biglietti aerei a costi ribassati.

Al fine di poter usufruire di una VPN utile in questo senso e anche in altri contesti, è bene però affidarsi a un provider di comprovata qualità. Sotto questo punto di vista, NordVPN ha ben pochi rivali.

Non solo: grazie all’attuale sconto del 63% sul prezzo di listino sulla sottoscrizione biennale, è il momento giusto per ottenere la VPN più diffusa e apprezzata a livello mondiale.

