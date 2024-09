Zaino Bagaglio a mano: viaggia comodo e leggero a soli 25€

Sei spesso in viaggio per lavoro o divertimento? Per spostarti in modo leggero e comodo, usa lo Zaino bagaglio a mano VMIKIV! Oggi è disponibile su Amazon a soli 25 euro con un coupon di 3 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cogli l’occasione al volo, gli articoli stanno andando a ruba!

Zaino bagaglio a mano VMIKIV: massima comodità e versatilità

Lo Zaino bagaglio a mano VMIKIV ha dimensioni complessive di 40x20x25 cm, quindi perfette per essere inserito sotto il sedile o nella cappelliera durante i voli delle compagnie aeree come Ryanair.

È progettato con un foro sul lato, così sarà facilissimo ascoltare la musica o caricare il telefono ovunque e in qualsiasi momento. In più, per agevolarne l’utilizzo, è dotato di uno scomparto separato per il laptop con apertura a 180 gradi in stile valigia, e una tasca posteriore antifurto per tenere al sicuro le tue cose preziose come smartphone o portafogli.

Questo modello rende i viaggi super comodi grazie ai suoi molteplici scomparti tra cui la tasca frontale per il fast pass, due tasche laterali in rete per la bottiglia d’acqua o l’ombrello, una grande tasca umida per gli articoli da toilette, diverse piccole tasche per oggetti vari, lo scomparto principale per i vestiti, lo scomparto per il laptop da 13,3 pollici e la tasca antifurto.

