Zaino HP Prelude Pro per PC in offerta a 29€ (-41%)

Per lavoro sei spesso costretto a prendere il treno o l’aereo, e non sempre riesci a farci stare il notebook dentro il trolley. Il computer però ti serve, così come non puoi sacrificare parte della valigia per inserire il PC. Che fare? L’ideale sarebbe acquistare uno zaino per PC, regolabile, facile da trasportare, con tante tasche interne, e magari anche elegante.

Ecco, HP e Amazon hanno la soluzione giusta per te. Lo zaino HP Prelude Pro per PC fino a 15.6″ è in offerta in queste ore a soli 29 euro, per effetto dello sconto pari al 41% applicato da Amazon. Ti serve per la prossima settimana? Nessun problema, completando l’ordine ora riceverai a casa tua l’articolo già nella giornata di domani, grazie ai super poteri di Amazon.

Zaino per PC Prelude Pro: la firma di HP

Il matrimonio tra stile e praticità s’ha da fare. Il design elegante dello zaino HP Prelude Pro non deve farti pensare che si tratti del solito zaino per PC tutto fumo e niente arrosto. Hai bisogno di tasche? In tutto ce ne sono 13 (6 interne, 4 esterne e altre 3 tasche, tra cui una per avere sempre con sé anche una bottiglietta d’acqua).

Vuoi regolarlo a tuo piacimento? Gli spallacci sono regolabili, ma non solo, perché per come sono stati imbottiti potrai muoverti comodamente zaino in spalla per l’intera giornata lavorativa. Lo vuoi portare con te anche sull’aereo? Si può fare anche questo, grazie alla praticissima fascia pass-through che ti permette di agganciare lo zaino al trolley.

Metti in carrello ora lo zaino per PC HP Prelude Pro per approfittare dello sconto del 41% dell’ultima offerta Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.