Elengate, sicuro e comodo: su questo zaino HP lo sconto è imperdibile!

Bastano questi soli 3 aggettivi per convincerti a prendere questo zainetto firmato HP, leader dei prodotti tecnologici: sottile, elegante e resistente. Aggiungeremmo però anche comodo, perché l’imbottitura non ti farà sentire alcun peso sulla spalla. Puoi portarci Pc, tablet, ma anche documenti, il tutto in piena sicurezza grazie alle chiusure e agli scompartimenti. Puoi dividere tutti i tuoi oggetti in modo da ritrovarli presto dopo averli riposti. Per esempio laptop fino a quasi 16 pollici (quindi buona parte di quelli presenti sul mercato). Mentre cellulare, le cuffie, il mouse, l’alimentatore e le penne nelle apposite tasche. Essendo imbottito, li porti anche al sicuro in caso di urti o sballottamenti. Oggi lo paghi solo 16,99 euro grazie al 32% di sconto!

Scopri lo Zaino HP

Questo zaino HP, oltre a tutto quanto detto, è anche bello da vedersi. Poiché al grigio che contraddistingue da sempre il marchio HP viene abbinata una cerniera frontale blu che offre uno stacco davvero imperdibile. La tasca laterale è in rete e di colore nero, così come le altre rifiniture, come il manico posteriore e gli spallacci. Il tessuto è anche impermeabile, quindi puoi usarlo tranquillamente anche in caso di pioggia, senza temere che l’acqua filtri e danneggi il contenuto.

Porti tutto ciò che vuoi in modo ordinato e super protetto. Stando ovviamente attenti ai mezzi di trasporto super affollati. Potrai portarlo per ore senza risentirne minimamente. Dimensioni del prodotto sono 31 x 10,5 x 45,5 cm, quindi oltre che leggero è anche molto compatto. Pesa quanto una piuma, meno di 40 grammi. Quanto agli scomparti vanta 1 scomparto principale interno per dividere in 2 parti i contenuti, a cui aggiungere 4 tasche interne e 2 tasche esterne.

Questo strepitoso zaino HP oggi lo paghi solo 16,99 euro grazie al 32% di sconto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.