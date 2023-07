Zaino Nike Academy Team per ragazzi in offerta a metà prezzo su Amazon

Lo zaino Nike Academy Team è l’articolo progettato da Nike per accompagnare bambini e ragazzi nelle loro giornate di allenamento. Si distingue dalla concorrenza per l’adozione della tecnologia Nike Storm-FIT, che offre un’ottima resistenza a vento e acqua, garantendo così ai più giovani un comfort ideale anche in condizioni atmosferiche complicate.

Su Amazon lo puoi acquistare a 24,99 euro, per effetto del 52% di sconto applicato sul prezzo di vendita consigliato. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che se sei cliente Prime non paghi nulla per le spese di spedizione.

Zaino Nike Academy Team in offerta a 24,99 euro su Amazon

Nike Academy Team mantiene asciutti tutti gli accessori presenti all’interno dello zaino. Lo puoi appoggiare a terra oppure appendere a un gancio, lui è sempre pronto a garantirti il meglio qualsiasi siano le condizioni di allenamento, anche quelle più estreme.

La tecnologia Storm-FIT esalta la pattina antipioggia dello zaino, offrendo una protezione completa dal maltempo. Dall’altra parte, il mesh sulla borsa assicura la massima traspirabilità durante le giornate di sole.

Dentro lo zaino Nike trovi una grande tasca tecnica dove poter riporre i tuoi accessori tecnologici, dallo smartphone agli auricolari true wireless, oltre che un eventuale tablet. Puoi inoltre contare su spallacci imbottiti e regolabili, che ti assicurano un fit confortevole in qualsiasi situazione.

Approfitta dell’ottima offerta di Amazon per acquistare a metà prezzo lo zaino Nike Academy Team. Sei cliente Prime? Allora per te la consegna è gratuita.

