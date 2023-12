Zaino per PC impermeabile MATEIN a soli 29€ (il più venduto su Amazon)

Lo zaino per PC Portatile MATEIN da 15.6 Pollici con Caricatore USB nella colorazione nera è in vendita a 29,74€, grazie a un ottimo sconto del 30% (prezzo di vendita consigliato pari a 39,99€). Ecco il link all’offerta.

Lo zaino da lavoro o da viaggio impermeabile MATEIN è un’ottima idea regalo per Natale per chi ha sempre la necessità di avere con sé i propri dispositivi in viaggio o durante le giornate di lavoro. Inoltre, è lo zaino per PC più venduto su Amazon.

Zaino per PC impermeabile MATEIN in sconto del 30% su Amazon

L’articolo in offerta del marchio MATEIN si avvale di un porta caricatore USB incorporato, che consente anche di caricare il telefonino mentre si cammina. È un prodotto funzionale e sicuro, dalle dimensioni compatte, con tante tasche e scomparti utili. A testimonianza di ciò, le misure sono di appena 45 cm x 30 cm x 19.8 cm.

Grazie alla tasca antifurto nascosta sul retro, è possibile mettere al sicuro gli oggetti da portare con sé. Inoltre, nella parte posteriore è disponibile anche una cinghia per il bagaglio, che permette di fissare lo zaino al trolley.

Questo zaino è quindi un compagno di viaggio insostituibile, grazie anche alle tante tasche e lo scomparto Multi che lo rendono funzionale e in grado di organizzare gli oggetti per ritrovarli facilmente. Ed è anche robusto, grazie al tessuto in poliestere di alta qualità resistente all’acqua e agli spallacci traspiranti, che riducono il peso e lo rendono perfetto per lunghe camminate.

Lo Zaino porta PC MATEIN da 15,6 pollici è in queste ore in offerta sul sito amazon.it a 29,74€, scontato del 30%. Grazie alla spedizione Amazon, gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratis.

