Zaino per pc portatile con 17 tasche in super sconto: offerta limitata su Amazon

Sei spesso in giro per lavoro ed hai bisogno di avere sempre con te il tuo computer? Per muoverti in maniera comoda e leggera, prova lo Zaino per pc portatile WENIG: oggi è disponibile su Amazon a soli 31 euro con uno sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Zaino per pc portatile WENIG: massima comodità e versatilità

Lo Zaino per pc portatile WENIG ha dimensioni extra large con una capacità enorme da 50 litri così da poter inserire al suo interno non solo il computer, ma tutto quello di cui hai bisogno.

Questo modello è super versatile grazie a ben 17 tasche totali: 3 scomparti principali, 1 scomparto imbottito separato per laptop fino a 17,3 pollici, 1 tasca frontale con cerniera, 2 tasche laterali per contenere bottiglie d’acqua o ombrelli, 6 tasche interne per chiavi e penne, 1 tasca antifurto per proteggere i tuoi effetti personali, 3 tasche a rete. Nello specifico, lo scomparto separato per laptop ha un’imbottitura in schiuma che offre una protezione rotonda per il tuo dispositivo così da viaggiare nella massima tranquillità.

Grazie alle sue specifiche, lo zaino è perfetto anche da utilizzare nei viaggi in aereo in quanto al checkpoint puoi aprirlo liberamente di 90-180 gradi, passando rapidamente attraverso la sicurezza dell’aeroporto e mantenendo gli oggetti in ordine.

In più, l’articolo è realizzato in materiale poliestere ad alta densità, leggero e durevole, inodore, resistente all’acqua con design con cerniere lisce, oltre ad essere molto robusto e resistente agli strappi.

