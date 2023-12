Zaino per PC Samsonite: il prezzo crolla a soli 56€ su Amazon

Con il Natale quasi alle porte, lo zaino per PC Samsonite Guardit Classy è una delle offerte più interessanti del giorno. Grazie alla promo di oggi, infatti, è possibile acquistarlo a soli 56,05€, rispetto a un prezzo medio superiore agli 80€ negli ultimi 90 giorni. Ecco il link all’offerta.

Il modello Guardit Classy di Samsonite è un’idea regalo perfetta per chi ama un design minimalista e allo stesso tempo ha un occhio attento ai materiali ecologici.

Zaino per PC Samsonite in offerta a soli 56€ su Amazon

L’articolo in offerta a soli 56€ è lo zaino porta laptop da 15,6 pollici 100% RPET, ossia realizzato con 19 bottiglie PET riciclate. In più presenta numerosi dettagli femminili e funzionali in metallo lucido.

Il punto forte di questo zaino è il design minimal, ma arricchito da colori e dettagli che lo rendono elegante e al tempo stesso funzionale. Segnaliamo anche i materiali riciclati al 100%: sia la fodera interna che il tessuto esterno, infatti, sono stati realizzati con poliestere riciclato.

Lo zaino è poi dotato di numerose tasche funzionali, spaziose e un comparto dedicato esclusivamente al trasporto del notebook. Inoltre, grazie alla fascia aggiuntiva, si può inserire nel manico della valigia, mentre lo schienale imbottito garantisce un trasporto confortevole per tutto il giorno.

Lo zaino Samsonite Guardit Classy, perfetto come regalo di Natale e compleanno per le donne amanti del design senza tempo, si trova in offerta a 56,05€ sul sito amazon.it. La consegna è gratuita per tutti i clienti Prime.

