Con questo zaino in OFFERTA porti tutto ciò che vuoi, dove vuoi!

Lo zaino Pinnacle di Eastpak è stato ideato per l’uso quotidiano e per fare in modo che sia possibile portare molte cose con sé in modo confortevole, ovunque si vada. Dai viaggi al lavoro alla scuola fino alle gite fuori porta e alle giornate al mare. Vanta 2 scomparti spaziosi che dividono i contenuti, ideale per esempio quando si vuole separare il cibo a sacco al resto per un fatto di igiene. Puoi portare anche piccoli ombrelli quando il tempo è incerto. Inoltre, grazie alle tante tasche interne ed esterne, puoi portare con te tutto il necessario per la giornata dividendolo in modo ordinato, così potrai subito trovarlo. Non dovrai temere il peso, poiché lo schienale trapuntato e gli spallacci imbottiti regolabili riescono ad attutire il peso. Bene, oggi paghi tutto questo a soli 66,50 euro, grazie allo sconto del 30%!

Zaino Eastpak Pinnacle: le caratteristiche

Scopriamo altre caratteristiche di questo sorprendente zaino Pinnacle della Eastpak. Tra i tanti vantaggi, ricordiamo che offre un tascone anteriore nel quale inserire ciò che ci serve maggiormente, così potremmo averlo immediatamente a portata di mano. Stando però attenti a non inserire oggetti preziosi soprattutto se si viaggia sui mezzi pubblici affollati. Anche se si tiene sulle spalle per più ore, il design unico degli spallacci sottili non solo li rende comodissimi, ma con il tempo si adattano alla forma delle tue spalle, così neanche ti accorgerai di portarlo.

Vanta scomparti doppi, due tasche anteriori e un organizer interno. Ma Eastpak non cura solo la comodità e la praticità, ma anche il design, per rendere giovanili e alla moda i suoi zaini. Questo in offerta è sì nero ma prevede anche varie scritte a mo’ di writers. Quindi moderno e giovanile ma con discrezione.

Dunque, cosa aspetti? Dici pure basta a zaini poco capienti o scomodi. Con Pinnacle di Eastpak avrai uno zaino capiente, confortevole e alla moda. Il tutto a soli 66,50 euro!

