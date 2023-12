Zaino porta PC Amazon Basics RICHIESTISSIMO in offerta a 27€ su Amazon

A sorpresa, lo zaino porta PC Amazon Basics è in offerta su Amazon al prezzo di 27,61€ invece che 39,45€, grazie all’offerta lampo che propone uno sconto del 30%. E’ anche possibile pagarlo in 5 rate senza interessi da 9,21€ al mese, in virtù dei pagamenti rateali proposti da Amazon. La promozione però è a tempo limitato e potrebbe terminare da qui a poco, vista la richiesta elevata dell’articolo. Ecco il link all’offerta.

Lo zaino porta PC del marchio Amazon Basics è tra i migliori zaini per laptop economici in vendita su Amazon. Tra i suoi principali punti forti troviamo gli spallacci imbottiti e gli scomparti grazie ai quali è possibile tenere in ordine qualsiasi oggetto.

Zaino porta PC Amazon Basics in sconto del 30% su Amazon

Le dimensioni esterne dello zaino per laptop in offerta su Amazon sono 38 x 17,8 x 48,3 cm (lunghezza, profondità, altezza). Le dimensioni interne invece sono le seguenti 30,5 x 11,5 x 44,5 cm (lunghezza, profondità, altezza). La tasca posteriore è quella adibita per conservare in totale sicurezza il proprio computer da 15 pollici (le dimensioni massime consentite sono 39,4 x 27,3 x 4,6 cm).

Sono inoltre presenti scomparti organizzativi per chiavi, cellulare e penne, tasche laterali a rete per bottiglie d’acque e una tasca TechSpot per il proprio tablet.

Lo zaino porta PC del marchio Amazon Basics è in offerta lampo a soli 27,61€ su amazon.it. Affrettati, sta andando letteralmente a ruba e la disponibilità potrebbe terminare a breve. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi gli utenti Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida (arriva prima di Natale).

