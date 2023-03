Zaino porta PC ANTIFURTO E IMPERMEABILE a meno di 30€ su Amazon

Uno zaino porta PC con blocco password, dimensioni perfette per affrontare qualsiasi viaggio, impermeabile e con caricatore USB incorporato all’esterno è la proposta di Wenig, azienda specializzata nella vendita di zaini business per computer portatili. Dopo aver scalato la classifica issandosi fino al primo posto della categoria Zaini per PC portatili, ora è in offerta a 29,59 euro anziché 39,80 euro, grazie al 26% di sconto. E se sei abbonato a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Zaino porta PC Wenig in sconto del 26% su Amazon

Lo zaino Wenig porta PC mette al primo posto la sicurezza, integrando un comodo blocco password e doppie cerniere in metallo, per garantire una protezione massima non soltanto per il computer ma anche per il portafoglio ed eventuali altri oggetti di valore. Le dimensioni sono 35x26x4 cm, con possibilità di inserire un PC da 15,6 pollici in uno scomparto imbottito antiurto, mentre nel comparto principale possono essere inseriti vestiti, libri, scarpe e accessori da viaggio. Presenti anche due tasche con cerniera (incluse cinque tasche divisorie piccole), due tasche laterali, altre due tasche a rete per le bottiglie d’acqua, una presa USB esterna e una per le cuffie. In più, grazie al rivestimento in tessuto di poliestere, è impermeabile all’acqua.

Cerchi uno zaino porta PC per trasportare in modo sicuro il tuo computer portatile in qualunque contesto? Scegli allora lo zaino antifurto e impermeabile di Wenig per approfittare dell’ultima offerta di Amazon e risparmiare 10 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

