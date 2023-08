Zaino porta PC HP Prelude in offerta a 14,99 euro su Amazon

HP Prelude è uno zaino porta PC pratico, elegante ed allo stesso tempo resistente, con il quale è possibile trasportare un notebook con uno schermo fino a 15,6 pollici. Il suo principale punto di forza è l’unione tra ultra leggerezza e resistenza, un’accoppiata che è difficile ritrovare, se non quasi impossibile, in prodotti venduti a questa fascia di prezzo. Oggi infatti puoi acquistarlo su Amazon al prezzo di 14,99 euro, per effetto del 40% di sconto sul prezzo consigliato pari a 24,99 euro.

Zaino porta PC HP Prelude in sconto del 40% su Amazon

Lo zaino porta PC Prelude del marchio HP è il prodotto ideale per chi si sposta spesso in treno, in metro o in aereo per lavoro e ha la necessità di portare con sé il proprio laptop. Si distingue per il suo design molto sottile, caratteristica che non gli impedisce però di offrire una resistenza fuori dal comune, grazie agli spallacci imbottiti in maniera impeccabile.

Trasporta in tutta sicurezza il tuo computer con schermo da 13,3″, 14,2″ o 15,6″, inserisci nelle tasche interne anche i tuoi accessori tecnologici indispensabili come alimentatore, mouse, cuffie e smartphone, contando sul tessuto impermeabile dello zaino. Sono presenti in totale sei tasche, quattro interne e due esterne.

Cogli al volo l’ultima offerta per acquistare lo zaino Prelude di HP a soli 14,99 euro anziché 24,99 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che se hai l’abbonamento a Prime le spese di spedizione sono gratuite e i tempi di consegna ultra rapidi (lo riceverai a casa entro massimo 48 ore).

