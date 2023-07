Zaino porta PC HP Prelude in sconto del 40% su Amazon

HP Prelude è uno zaino porta PC per notebook fino a 15,6 pollici. Ideale per viaggiare col massimo comfort, consente di portare con sé tutti gli accessori tecnologici di cui si ha bisogno per un viaggio di lavoro o una vacanza all’estero.

Oggi lo puoi acquistare su Amazon a soli 14,99 euro, grazie al maxi sconto del 40%. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che se sei cliente Prime non paghi nulla per le spese di spedizione.

Zaino porta PC del marchio HP in offerta a 14,99 euro su Amazon

HP Prelude è uno zaino porta PC sottile, elegante e resistente. Oltre che per il suo peso ultraleggero (appena 380 grammi), si caratterizza per la sua ultraresistenza, grazie non solo agli spallacci imbottiti ma anche al tessuto impermeabile, che ti permette di spostarti ovunque con il massimo comfort.

Dentro lo zaino puoi riporre il tuo computer con schermo da 13,3 pollici, 14,2 pollici o 15,6 pollici, sfruttando la comoda tasca protettiva imbottita. Inoltre puoi aggiungere nelle altre apposite tasche anche smartphone, cuffie, alimentatore PC, penne e mouse.

Se dovesse sporcarsi durante uno dei tuoi tanti viaggi in giro per il mondo, ti farà piacere sapere che puoi lavarlo sia a mano che a secco.

Approfitta del super sconto del 40% su Amazon per acquistarlo a soli 14,99 euro, rispetto a un prezzo consigliato di 24,99 euro.

