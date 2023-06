Zaino smart con porta USB per powerbank: comodo, robusto ed economico

Per chi ama viaggiare o fare lunghe passeggiate in montagna o nelle città d’arte, niente di meglio di una una comoda borsa a tracolla dove tenere tutto l’occorrente, dall’acqua fresca al telefono, tablet, iPad o altri dispositivi. E quella in offerta oggi è addirittura predisposta per gli appassionati di tecnologia.

Si tratta di uno zaino smart al quale puoi collegare un powerbank per ricaricare comodamente lo smartphone o il tablet, e connettere e pure un paio di cuffie. E poi, ovviamente, puoi trasportaci ciò che vuoi, dalla colazione alla borraccia, e così via. Il prezzo? Oggi lo trovi su Amazon a soli 35€, incluse le spese di sepdizione. Un affare.

Lo zaino smart che ti serve: utile per telefono, tablet o altri dispositivi

La borsa è leggera ma resistente, super capiente e ben imbottita, con tanto spazio per ospitare tutti i tuoi device, come documenti, libri, quaderni ed effetti personali. La tasca principale con cerniera è l’ideale ad esempio per iPad da 7,9 pollici, mentre la parte centrale è ottima per PC portatili fino a 15,6″, puoi usarlo per lavoro, studio o svago senza alcun problema. Così spazioso, che è perfetto anche per piccoli viaggi.

Infatti, non solo grazie allo schienale in tessuto traspirante potrai indossarlo anche per molte ore senza avere alcun problema, ma è anche impermeabile e caratterizzato da una struttura robusta e pensata per resistere. Oltre che per portare sempre con te quello che desideri, lo zaino ti permetto come detto di sfruttare le funzionalità aggiuntive con le quali puoi perfino caricare facilmente e comodamente il tuo telefono, tablet, iPad e altri dispositivi senza aprire lo zaino.

La borsa ha infatti un’interfaccia di ricarica USB esterna e un cavo di ricarica integrato a cui collegare un powerbank dall’interno. Puoi regolare la tracolla in base alla forma del corpo, puoi anche passarla da sinistra a destra, la fibbia in metallo può rendere il tuo zaino più sicuro. Insomma, non gli manca niente. Non perdere l’occasione di fare un interessante affare su Amazon, con questo spettacolare zaino smart, che puoi portare a casa a soli 35€, incluse le spese di spedizione.

