Zanzare fastidiose? Mai più con questo repellente elettrico a ultrasuoni (kit da 4)

Il repellente elettrico per insetti può essere ampiamente utilizzato in case, appartamenti, magazzini, negozi, officine, ristoranti, hotel, ecc., coprendo a 360° con basso consumo energetico e alta efficienza. E’ un’arma davvero efficiente per combattere diversi tipi di insetti e animaletti che possono arrecare paura o fastidio, specie in casa, senza ricorrere a prodotti chimici e tossici. Oggi, poi, se acquisti questo kit che ti suggeriamo, puoi addirittura farli sparire completamente sfruttando la potenza di ben 4 repellenti a ultrasuoni anziché di uno.

Repellente elettrico a ultrasuoni: e la zanzara fa kaputt

Questo repellente di KedBrok è un buon aiuto per la famiglia per respingere topi, zanzare, scarafaggi, ragni, insetti, formiche e altri roditori. Nessun veleno, prodotti chimici, trappole e uccisioni. Il repellente per parassiti respinge fisicamente le zanzare attraverso la frequenza alternata continua di onde ultrasoniche ed elettromagnetiche che sono sicure al 100% e innocue per l’uomo, i bambini e gli animali domestici. È un metodo fisico che rimuove i parassiti rispettoso dell’ambiente.

Basta collegare lo sterminatore di parassiti ad ultrasuoni in una normale presa di corrente e quindi la luce a LED si accende e inizia a funzionare, facile da usare e comodo da trasportare. Il produttore suggerisce di utilizzare un’unità per circa 80-120 mq, si consiglia un’unità aggiuntiva, se la metratura supera i 120 mq.

Con la funzione luce notturna, il repellente elettrico per parassiti funziona silenziosamente senza alcun rumore, il che non solo ti aiuta a respingere le zanzare e a risolvere il problema delle punture di zanzara mentre dormi di notte, ma anche a risparmiare l’uso della luce notturna e fare non disturbare il sonno delle tue famiglie. Che aspetti a ordinare questo fantastico kit da 4 repellenti a ultrasuoni a soli 37 euro, tutto incluso?