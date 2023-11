Zero commissioni annuali per sempre? Te le garantisce Carta YOU

Sei alla ricerca di una carta di credito che ti offra la massima libertà finanziaria senza dover sostenere costi annuali o commissioni nascoste? C’è Carta YOU di Advanzia, che ti permette di beneficiare di tutti i vantaggi di una carta di credito, senza alcun costo annuale e con zero commissioni in tutto il mondo.

Carta YOU: ecco perché sceglierla conviene

Una delle caratteristiche più interessanti di Carta YOU di Advanzia è l’assenza di commissioni annuali. Molte carte di credito richiedono un pagamento fisso ogni anno, ma con la Carta YOU, sarai esentato da questo onere a tempo indeterminato. Carta YOU di Advanzia ti consente anche di prelevare denaro in contanti senza alcuna commissione. Inoltre, avrai accesso a oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Carta YOU è accettata in oltre 36 milioni di punti di vendita.

Una delle caratteristiche più sorprendenti della Carta YOU è la sua assicurazione di viaggio gratuita e completa. In più, potrai ottenere un periodo di pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti, così da gestire le tue spese in modo flessibile e conveniente. Non serve nemmeno cambiare banca: puoi utilizzare il tuo conto corrente già esistente per saldare.

Carta YOU è una Mastercard Gold e ciò ti offre la comodità e sicurezza tipica del circuito, in aggiunta ai vantaggi di Advanzia. Perciò se necessiti di una carta di credito senza grattacapi, canoni o commissioni elevate, affidati a Carta YOU: puoi registrarti direttamente online in pochi minuti.

