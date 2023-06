Zero commissioni sotto i 10€: aderisci a "Micropagamenti" con Nexi

Una grande opportunità per gli esercenti e i professionisti: ecco “Micropagamenti”. Grazie a questa iniziativa gratuita, è possibile ottenere il rimborso delle commissioni sulle transazioni fino a un massimo di 10 euro effettuate tramite POS, sia con carta che tramite link di pagamento.

Nexi, insieme ad altre banche partner, ha deciso di aderire a questa iniziativa, che sarà valida fino al 31 dicembre 2023. I commercianti possono beneficiare immediatamente di questa opportunità scegliendo il Mobile POS di Nexi a canone zero: un terminale compatto e leggero, ideale per incassare pagamenti ovunque, sia all’interno che all’esterno del punto vendita. Attualmente è disponibile a soli 29 euro, una tantum. L’adesione a “Micropagamenti” è completamente gratuita e può essere effettuata tramite il portale dedicato o direttamente dall’applicazione Nexi Business.

Come funziona l’iniziativa “Micropagamenti”?

Grazie a questa iniziativa, gli esercenti e i professionisti possono richiedere e ottenere il rimborso delle commissioni su tutte le transazioni effettuate quest’anno, fino a un massimo di 10 euro, sia con carta che tramite link di pagamento. I rimborsi saranno accreditati ogni sei mesi, insieme agli estratti conto commissionali di giugno e dicembre.

Per massimizzare i risparmi sui pagamenti elettronici, consigliamo di scegliere il POS più adatto alle proprie esigenze. Ad esempio, Mobile POS di Nexi rappresenta la soluzione ideale per chi ha un’attività in mobilità, poiché consente di incassare pagamenti in qualsiasi momento, anche a distanza. Gli importi incassati saranno accreditati entro il giorno lavorativo successivo.

Inoltre, il Mobile POS è perfetto per chi desidera una soluzione senza canone mensile. I costi da sostenere sono solamente una commissione unica dell’1,89% per le transazioni con PagoBancomat e Carte Europee, e un contributo iniziale pari a 29 euro. Approfitta dell’iniziativa “Micropagamenti” per non pagare più – nell’anno corrente – alcuna commissione per transazioni sotto i 10 euro. Scegliendo Mobile POS potrai aderire al programma senza costi aggiuntivi.

