Zverev sfida Fery: diretta e risultati

Zverev batte Fery e vola in finale a Wimbledon 2026

Se stavi seguendo la semifinale di Wimbledon 2026 tra Alexander Zverev e Arthur Fery, ecco tutto quello che è successo sul Centre Court dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. La sfida tra il tedesco numero 3 del mondo e il britannico Fery, classificato 114 nel ranking ATP, ha tenuto incollati allo schermo migliaia di appassionati in cerca della diretta di Zverev contro Fery a Wimbledon. Il risultato finale ha premiato il favorito, ma non senza qualche momento di tensione, soprattutto nel primo set.

Il risultato: Zverev vince in tre set

Il punteggio finale recita 7-6, 6-2, 6-4 in favore di Alexander Zverev. Il match si è disputato il 10 luglio 2026 sui prati londinesi di Wimbledon, teatro da sempre delle sfide più emozionanti del tennis mondiale.

In pratica, il primo set è stato il più combattuto: il tie-break ha deciso la frazione, con Zverev che ha saputo gestire la pressione di giocare contro un avversario in casa, davanti a un pubblico britannico naturalmente schierato dalla parte di Fery. Dal secondo set in poi, però, il tedesco ha alzato il livello del suo gioco e ha preso il controllo netto della partita, chiudendo con autorità sia il secondo che il terzo parziale.

Chi è Arthur Fery: il britannico che ha sorpreso tutti

Vale la pena soffermarsi su Arthur Fery, perché la sua presenza in una semifinale di Wimbledon è di per sé una storia straordinaria. Il tennista britannico era classificato al numero 114 del ranking ATP al momento del match — un dato che rende ancora più clamoroso il percorso compiuto sull’erba londinese fino alle semifinali dello Slam più antico del mondo.

Per capire la differenza di ranking tra i due giocatori basta un numero: 111 posizioni separavano Fery da Zverev alla vigilia della sfida. Eppure il britannico ha saputo arrivare fin lì, guadagnandosi il rispetto del pubblico e degli addetti ai lavori. Il Centre Court dell’All England Club lo ha accolto come un eroe nazionale, e lui ha ricambiato con una prestazione coraggiosa, almeno nel primo set.

Era la prima volta in assoluto che Fery e Zverev si affrontavano in carriera: nessun precedente testa a testa, come confermato dalla pagina ufficiale ATP Tour Head to Head. Una prima volta che Zverev ha voluto iniziare nel migliore dei modi.

Zverev nella storia: la sua prima finale a Wimbledon

Il punto fondamentale di questa giornata non è solo la vittoria, ma ciò che rappresenta per Alexander Zverev: con questo successo, il tedesco ha conquistato la sua prima finale in carriera a Wimbledon. Un traguardo enorme per un giocatore che ha già vinto uno Slam — il Roland Garros 2024 — ma che sull’erba londinese non era mai riuscito ad arrivare fino in fondo.

Zverev, numero 3 del mondo, è uno dei giocatori più completi del circuito ATP. La sua capacità di servire in modo devastante e di coprire il campo con la sua stazza fisica lo rende pericoloso su qualsiasi superficie. A Wimbledon 2026 ha finalmente trovato la continuità necessaria per superare tutti gli ostacoli fino alla finale.

Per seguire tutti gli aggiornamenti ufficiali sul torneo, il sito di riferimento resta Wimbledon.com, dove sono disponibili i tabelloni aggiornati, le statistiche di ogni match e le informazioni sul programma delle partite.

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Come si è sviluppata la partita: set per set

Primo set: la battaglia del tie-break

Il primo set è stato il cuore pulsante dell’incontro. Fery ha giocato un tennis solido, sfruttando la velocità dell’erba e il sostegno del pubblico di casa. I due giocatori si sono ritrovati in parità fino al tie-break, dove Zverev ha mostrato la maggiore esperienza nelle situazioni decisive. Risultato finale del primo set: 7-6 per il tedesco.

Secondo set: Zverev alza il ritmo

Dal secondo set in poi la partita ha preso una direzione chiara. Zverev ha aumentato la pressione con il servizio, ha ridotto gli errori non forzati e ha iniziato a dettare i ritmi degli scambi. Fery ha faticato a tenere il passo, e il 6-2 finale del secondo parziale racconta bene la differenza di livello emersa in questa fase.

Terzo set: gestione e chiusura

Nel terzo set Zverev non ha concesso spazio a rimonte. Con un 6-4 controllato ha chiuso i conti e ha festeggiato l’accesso alla finale di Wimbledon 2026. Una vittoria che premia mesi di lavoro e che consacra il tedesco tra i grandi protagonisti di questa edizione del torneo.

Cosa aspettarsi dalla finale di Wimbledon 2026

Per chi ha seguito la diretta di Zverev contro Fery a Wimbledon, la domanda naturale è: cosa succederà ora? Alexander Zverev si presenta alla finale da numero 3 del mondo, con la consapevolezza di aver superato un percorso difficile e di aver dimostrato solidità anche nei momenti più complicati, come il tie-break del primo set contro il britannico.

La finale di Wimbledon 2026 rappresenta per Zverev un’occasione storica: la possibilità di aggiungere il titolo sull’erba londinese alla sua bacheca, completando un palmarès già di altissimo livello. Il torneo sull’erba dell’All England Club ha sempre avuto un fascino particolare, e arrivare in fondo — soprattutto per un giocatore che storicamente ha espresso il meglio di sé sulla terra battuta — è un segnale che qualcosa è cambiato nel suo gioco.

Zverev ha dimostrato contro Fery di saper gestire la pressione, di non perdere la testa nel momento più delicato del match e di avere le risorse fisiche e mentali per chiudere una partita in tre set senza cedere terreno. Sono esattamente le qualità che serviranno anche in finale. Per i tifosi del tennis, l’appuntamento è già fissato: il Centre Court di Wimbledon attende il suo campione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.