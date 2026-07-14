Zverev avanza ai quarti di Wimbledon

Zverev ai quarti di Wimbledon e oltre: il tedesco arriva fino alla finale

Se stavi seguendo il percorso di Alexander Zverev a Wimbledon 2026, sai già che la storia non si è fermata ai quarti di finale. Parlare di Zverev ai quarti di Wimbledon è solo il punto di partenza di un torneo straordinario per il tennista tedesco, che ha continuato a vincere fino alla finale sull’erba londinese. Un cammino che ha riscritto la sua storia personale con questo torneo, superando ostacoli e avversari di alto livello prima di arrendersi soltanto a Jannik Sinner nell’atto conclusivo.

Ecco cosa è successo, partita dopo partita, e perché questo Wimbledon 2026 segna una svolta concreta nella carriera di Zverev.

Il cammino di Zverev: dal primo turno complicato ai quarti di finale

Il torneo di Zverev non è iniziato nel modo più agevole. Al primo turno, il tedesco ha affrontato Alexander Blockx, match che si è rivelato tutt’altro che semplice. Zverev ha vinto 6-4, 6-7(8), 7-6(5), 7-6, salvandosi in più di un momento critico e dimostrando una solidità mentale non scontata su una superficie, l’erba, storicamente ostica per lui.

Zverev arrivava a Wimbledon 2026 da neo campione del Roland Garros, con la fiducia di chi ha appena conquistato uno Slam sulla terra battuta. Ma l’erba è un’altra storia: rimbalzi bassi, punti rapidi, gioco completamente diverso. Il fatto che abbia saputo adattarsi fin dal primo turno, pur soffrendo contro Blockx, ha detto molto sulla sua condizione mentale e fisica.

Il percorso lo ha poi portato ai quarti di finale, dove si è materializzato l’incrocio con Taylor Fritz, uno degli americani più pericolosi del circuito.

Zverev batte Fritz nei quarti: 6-4, 6-4, 6-2

Il match che ha fatto parlare di Zverev ai quarti di Wimbledon come protagonista assoluto è stato proprio quello contro Taylor Fritz. Il risultato finale — 6-4, 6-4, 6-2 — racconta di una prestazione netta, quasi dominante. Nessun set ceduto, nessuna vera opportunità concessa all’americano.

Con questa vittoria, Zverev ha centrato la sua terza semifinale consecutiva in uno Slam, un dato che conferma la sua continuità ai massimi livelli del tennis mondiale. Non si tratta di un exploit isolato, ma di una tendenza: il tedesco è stabilmente tra i migliori nelle fasi decisive dei tornei più importanti.

Vale la pena sottolineare che raggiungere una semifinale a Wimbledon non era mai successo a Zverev prima di questa edizione. L’erba era sempre stata il suo tallone d’Achille nei tornei del Grande Slam. Superare Fritz con questa autorità ha rappresentato un salto di qualità evidente.

La semifinale contro Arthur Fery: primo accesso alla finale di Wimbledon

Il venerdì 10 luglio 2026 è una data che Alexander Zverev ricorderà a lungo. In semifinale, il tedesco ha affrontato il britannico Arthur Fery, battendolo con il punteggio di 7-6(0), 6-2, 6-4. Una vittoria netta nel computo dei set, con il tie-break del primo set chiuso in modo perentorio con un 7-0 che non lascia spazio a interpretazioni.

Immagine generata con AI

Con questa vittoria, Zverev ha raggiunto la sua prima finale a Wimbledon in carriera. Un traguardo enorme, considerando che il torneo sull’erba londinese era sempre rimasto una sorta di sogno incompiuto per lui. Arrivare in fondo dopo anni di eliminazioni precoci rappresenta una delle pagine più significative della sua carriera.

Secondo quanto riportato da Olympics.com, il percorso di Zverev verso la finale è stato caratterizzato da una crescita progressiva di livello, partita dopo partita.

La finale: Sinner batte Zverev in quattro set

La favola di Zverev a Wimbledon 2026 si è conclusa in finale contro Jannik Sinner. L’italiano ha vinto con il punteggio di 6-7(7-9), 7-6(7-2), 6-3, 6-4, in una partita equilibrata nei primi due set e poi progressivamente controllata dal numero uno del mondo.

Come documentato dalla BBC, il match ha mostrato due tennisti di altissimo livello, con Sinner che ha saputo alzare il ritmo nei momenti decisivi. Zverev ha lottato, ha vinto il primo set al tie-break, ma alla lunga la solidità di Sinner ha fatto la differenza.

Una sconfitta che fa male, ma che non cancella nulla di quanto costruito nel torneo.

Cosa ci dice questo Wimbledon sulla carriera di Zverev

Tirando le somme, il Wimbledon 2026 di Alexander Zverev racconta una storia precisa:

Ha vinto il Roland Garros 2026, confermandosi tra i migliori sulla terra battuta

Ha superato per la prima volta la barriera dei quarti di finale a Wimbledon

Ha raggiunto la sua prima finale sull’erba londinese in carriera

Ha conquistato la terza semifinale Slam consecutiva, segno di una continuità rarissima

Ha perso la finale contro Sinner, ma in modo competitivo, vincendo addirittura il primo set

Il punto fondamentale è questo: Zverev non è più un tennista che fatica sull’erba. Ha dimostrato di poter vincere match difficili, gestire momenti di pressione e arrivare fino in fondo in un torneo che storicamente non gli era mai stato favorevole. La finale persa contro Sinner è una sconfitta che, paradossalmente, certifica la sua crescita. Chi arriva in finale a Wimbledon — per la prima volta in carriera — non può essere considerato sconfitto nel senso pieno del termine. Zverev ha riscritto i suoi limiti, e questo è il dato più importante da portare a casa da questo torneo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.