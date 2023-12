ZzzQuil Natura più pochette e tazza: approfitta dell'OFFERTA e dormi sogni tranquilli!

Zzzquil natura è a base di melatonina pura per dormire, integratore completamente naturale con estratti di valeriana, camomilla e lavanda. Oggi potrai prendere 72 pastiglie gommose + gift pack con pochette e tazzina, gusto frutti di bosco, a soli € 25,49 quindi il 27% in meno!

Zzzquil natura gift pack con pochette e tazzina

Integratore con melatonina, un ormone naturale per addormentarsi più velocemente, senza spossatezza il giorno dopo. ZzzQuil Natura non crea assuefazione – basta 1 gommosa 30 minuti prima di andare a dormire in previsione di una notte di sonno di almeno 6 ore. Contiene 1mg melatonina che aiuta a ridurre il tempo necessario ad addormentarsi, 30mg estratto di valeriana, 10mg estratto di camomilla, 10mg estratto di lavanda, 1,4mg vitamina B6.

Tutto il sapore tropicale di mango e banana, senza aromi, coloranti o conservanti artificiali. Contenuto: 1x barattolo di ZzzQuil Natura Gusto Frutti di Bosco integratore di melatonina per dormire, Contiene 72 pastiglie gommose + Gift Pack con Pochette da Viaggio e Tazzina.

