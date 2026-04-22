10.000 euro al mese per abbracciare: la professione assurda che sta conquistando tutti

Se qualcuno lo avesse detto qualche anno fa, sarebbe sembrata una stranezza. O forse una provocazione. E invece oggi esiste davvero un lavoro in cui si viene pagati per abbracciare le persone. Non in senso simbolico, ma concreto: tempo dedicato, presenza, contatto fisico. E, a quanto pare, anche richiesto.

Non nasce tutto per caso. Alla base c’è un cambiamento che si avverte ormai da tempo, anche senza grandi spiegazioni. Le relazioni sono diventate più veloci, più superficiali, spesso mediate da uno schermo. Si parla tanto, si scrive continuamente, ma ci si tocca sempre meno. E proprio lì, in quello spazio vuoto, si inserisce questa nuova attività.

Il lavoro dei sogni

Chi lavora in questo ambito non si limita a “dare abbracci”. Il punto è un altro: creare un momento in cui l’altra persona può fermarsi, sentirsi accolta, senza dover spiegare troppo. Non c’è giudizio, non c’è aspettativa. Solo presenza. E per qualcuno, questo ha un valore molto più concreto di quanto si pensi.

I guadagni, in effetti, sorprendono. Si parla di cifre che possono arrivare fino a 350 euro al giorno, anche se molto dipende dall’esperienza, dalla città e dal tipo di servizio offerto. Ci sono sessioni individuali, incontri organizzati, collaborazioni con centri legati al benessere. Non è un lavoro improvvisato, anche se all’apparenza potrebbe sembrare semplice.

Il motivo per cui le persone scelgono di pagare è meno strano di quanto sembri. La solitudine non è più qualcosa che riguarda solo chi vive isolato. Può esistere anche in mezzo agli altri, nelle giornate piene, nelle relazioni che non riescono a diventare davvero profonde. In quel contesto, un gesto fisico come un abbraccio cambia completamente la percezione.

L’importanza del contatto umano

C’è anche un aspetto fisico, spesso sottovalutato. Il contatto umano riduce la tensione, rallenta il ritmo, dà una sensazione immediata di calma. Non risolve tutto, ma crea una pausa. E in un periodo in cui tutto corre, anche pochi minuti possono fare la differenza.

Naturalmente non è un’attività lasciata al caso. Chi la svolge segue regole precise. Tutto si basa sul consenso, sul rispetto dei limiti, sulla chiarezza. Non c’è spazio per ambiguità. Il contesto è definito, i confini sono chiari, e proprio per questo il servizio funziona.

Molti scelgono anche di formarsi, imparando tecniche di ascolto e gestione delle emozioni. Non è terapia, ma nemmeno qualcosa di superficiale. Sta in una zona intermedia, dove il rapporto umano torna ad avere un peso concreto.

Alla fine, più che il lavoro in sé, colpisce quello che racconta. Non è tanto il fatto che qualcuno venga pagato per abbracciare, ma il motivo per cui c’è chi decide di pagare. È lì che si capisce quanto siano cambiati i bisogni.

E forse è proprio questo il punto più interessante: quando anche un gesto così semplice diventa un servizio, significa che qualcosa, nel modo in cui viviamo le relazioni, si è spostato. E non poco.