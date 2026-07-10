Álex Baena: il talento del Villarreal che attira i top club

Álex Baena, da Roquetas de Mar all’Atlético Madrid: la storia di un talento cresciuto nel tempo

Chi segue il calcio spagnolo conosce bene il nome di Álex Baena: un centrocampista offensivo capace di saltare l’uomo, di trovare soluzioni imprevedibili e di incidere nei momenti che contano. Il suo percorso — dalla piccola Roquetas de Mar fino all’Atlético Madrid, passando per anni di gavetta e due titoli con la nazionale spagnola — è uno di quei racconti che vale la pena ricostruire con attenzione, soprattutto ora che il giocatore si è affermato ai massimi livelli del calcio europeo.

Chi è Álex Baena: anagrafica e caratteristiche tecniche

Il nome completo è Alejandro Baena Rodríguez. Nato il 20 luglio 2001 a Roquetas de Mar, nella provincia di Almería, Baena è un calciatore professionista spagnolo che agisce prevalentemente come ala sinistra o trequartista. Con un’altezza di 1,74 metri, non è certo un gigante fisico, ma compensa con rapidità, tecnica e intelligenza tattica.

Il suo percorso di formazione inizia presto: nel 2012, a soli undici anni, entra a far parte del settore giovanile del Villarreal CF, uno dei vivai più apprezzati della Spagna. Da lì in poi, la sua crescita sarà lenta ma costante, fatta di sacrifici, prestiti e momenti decisivi.

La trafila nel Villarreal e il prestito al Girona

Crescere in un club strutturato come il Villarreal significa confrontarsi con una concorrenza elevata fin dalle categorie giovanili. Baena lo sa bene: dopo aver percorso tutta la filiera del settore giovanile, approda in prima squadra senza però riuscire a ritagliarsi subito uno spazio stabile.

Nella stagione 2021-22, il club decide di mandarlo in prestito al Girona, allora militante in Segunda División. È un’esperienza formativa fondamentale: lontano dalla pressione di una piazza europea, Baena può giocare con continuità e costruire la propria identità calcistica. Quella stagione al Girona gli permette di tornare al Villarreal con una maturità diversa.

Nel frattempo, il Villarreal vive un momento storico: nel 2021, il sottomarino giallo conquista la UEFA Europa League, un trofeo che entra nella bacheca del club e nella storia personale di tutti i giocatori che ne hanno fatto parte, incluso Baena. Un’esperienza europea di quel peso lascia il segno.

Il salto in nazionale: debutto e gol contro Cipro

Il momento che certifica il talento di un giocatore è spesso il debutto con la maglia della nazionale maggiore. Per Álex Baena, quel momento arriva nel 2023, in una partita della Spagna contro Cipro. Entra in campo dalla panchina e, due minuti dopo il suo ingresso, trova già la via del gol. Un impatto immediato, quasi cinematografico, che non passa inosservato agli occhi degli addetti ai lavori.

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Da quel momento, Baena diventa un elemento considerato dalla federazione spagnola. E i risultati non tardano ad arrivare: nell’estate del 2024, contribuisce alla vittoria dell’Europeo e alla conquista della medaglia d’oro olimpica con la Spagna. Due titoli in pochi mesi, a livelli diversi ma entrambi di altissimo profilo. Una doppietta che pochi giocatori della sua generazione possono vantare.

Il trasferimento all’Atlético Madrid: luglio 2025

Il 2 luglio 2025 è la data che segna la svolta definitiva nella carriera di Álex Baena. Il trasferimento dal Villarreal all’Atlético Madrid viene ufficializzato, e il giocatore firma un contratto quinquennale con il club della capitale spagnola. Come riportato da Fox Sports, si tratta di un’operazione che premia anni di crescita e consacra definitivamente Baena tra i migliori centrocampisti offensivi del panorama iberico.

L’Atlético Madrid è un club abituato a competere ai massimi livelli in Liga e in Champions League, con una cultura tattica precisa e una mentalità vincente costruita negli anni da Diego Simeone. Inserirsi in un contesto del genere richiede adattamento, ma anche la conferma di qualità già dimostrate sul campo.

Perché l’Atlético ha scelto Baena?

La risposta è nei numeri e nelle prestazioni. Un giocatore capace di incidere con la nazionale in tornei come l’Europeo e le Olimpiadi è evidentemente pronto per un palcoscenico ancora più grande. La duttilità tattica — ala sinistra o trequartista — lo rende adattabile a diversi sistemi di gioco, una caratteristica preziosa per un allenatore che spesso rimodula la squadra in base all’avversario.

Un percorso che vale la pena seguire

La storia di Álex Baena è, in fondo, una storia di pazienza e progressione. Non è esploso giovanissimo, non ha bruciato le tappe in modo spettacolare. Ha costruito la sua carriera mattone dopo mattone: il prestito al Girona, il ritorno al Villarreal, i titoli con la nazionale, il grande trasferimento. Ogni tappa ha avuto un senso preciso.

2012: ingresso nel settore giovanile del Villarreal CF

ingresso nel settore giovanile del Villarreal CF 2021: il Villarreal conquista l’Europa League

il Villarreal conquista l’Europa League 2021-22: prestito al Girona in Segunda División

prestito al Girona in Segunda División 2023: debutto con la nazionale spagnola contro Cipro, gol al secondo minuto

debutto con la nazionale spagnola contro Cipro, gol al secondo minuto 2024: vittoria dell’Europeo e medaglia d’oro olimpica con la Spagna

vittoria dell’Europeo e medaglia d’oro olimpica con la Spagna 2 luglio 2025: trasferimento ufficiale all’Atlético Madrid, contratto quinquennale

Oggi, a oltre un anno dal trasferimento, Álex Baena è a tutti gli effetti un giocatore dell’Atlético Madrid. Il capitolo Villarreal si è chiuso nel modo migliore possibile — con una cessione importante e un futuro da costruire in uno dei club più ambiziosi della Spagna. Il punto fondamentale è che la sua parabola non è ancora al culmine: con un contratto lungo cinque anni e una nazionale che continua a puntare su di lui, i prossimi anni potrebbero essere quelli definitivi per capire fino a dove può arrivare questo ragazzo cresciuto ad Almería.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.