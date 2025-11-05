Amazon contro Perplexity: scontro sugli assistenti AI e il futuro dello shopping online

Nel vivace scenario dell’innovazione tecnologica, si è recentemente acceso uno scontro di grande rilievo tra due protagonisti di primo piano: Amazon e la startup Perplexity. Al centro della disputa si trova Comet, il browser web che integra anche un assistente intelligente per lo shopping online sviluppato dalla giovane azienda, che ha sollevato questioni spinose legate a AI, automazione e trasparenza nelle interazioni digitali. Questo confronto non solo mette in discussione i limiti dell’e commerce moderno, ma evidenzia anche la necessità di ridefinire i termini di servizio che regolano la presenza degli assistenti digitali sulle principali piattaforme.

La controversia ha preso il via quando Amazon ha inviato una diffida formale a Perplexity, chiedendo l’immediata sospensione dell’utilizzo di Comet sulla propria piattaforma. Secondo il colosso dell’e commerce, l’assistente non si presenterebbe in modo chiaro come agente automatizzato durante la navigazione, violando così le policy interne. Questa accusa tocca un nervo scoperto dell’attuale ecosistema digitale: la crescente presenza di sistemi automatizzati che, agendo come intermediari tra utente e piattaforma, rischiano di confondere le dinamiche di trasparenza e responsabilità.

Dal canto suo, Perplexity ha respinto con fermezza ogni addebito, sostenendo che Comet agisce unicamente come estensione delle volontà dell’utente umano, senza mai operare in autonomia. Secondo la startup, l’obbligo imposto da Amazon di identificare esplicitamente la natura di bot rappresenterebbe una forma di discriminazione, una barriera artificiale che ostacolerebbe la libera evoluzione dell’automazione e della AI. La replica della giovane azienda è netta: più che una questione di privacy o di trasparenza, si tratterebbe di una strategia difensiva volta a proteggere i propri interessi commerciali.

Non a caso, alcuni analisti ipotizzano che la mossa di Amazon sia dettata da motivazioni ben più profonde rispetto al semplice rispetto dei termini di servizio. Con l’introduzione di Rufus, il proprio assistente intelligente, il gigante americano mira a rafforzare il proprio ecosistema digitale, garantendo il controllo sulle strategie di pubblicità e product placement che costituiscono il cuore del modello di business. Consentire l’accesso a strumenti esterni come Comet potrebbe rappresentare una minaccia concreta per la gestione dei dati, la profilazione degli utenti e la veicolazione delle offerte promozionali.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, dove la presenza di assistenti digitali e sistemi di AI sta rivoluzionando il modo in cui milioni di persone si approcciano allo shopping online. Se da un lato questi strumenti promettono efficienza, personalizzazione e una nuova esperienza d’acquisto, dall’altro pongono interrogativi urgenti sulla tutela della privacy e sulla legittimità delle tecniche di product placement automatizzato. Il caso di Perplexity non è isolato: la startup era già stata al centro di un acceso dibattito con Cloudflare, accusata di aver aggirato blocchi destinati ai bot. Anche in quell’occasione, la difesa fu incentrata sulla capacità della tecnologia di emulare il comportamento di un browser umano, senza finalità malevole.

In questo clima di crescente tensione, la questione cruciale riguarda il futuro delle regole che governeranno l’interazione tra automazione e piattaforme di e commerce. Amazon sembra intenzionata a stabilire un principio di fondo: ogni agente automatizzato deve essere riconoscibile e le piattaforme devono avere il diritto di decidere se accettarne la presenza. Una posizione che, se da un lato tutela l’integrità dei propri servizi, dall’altro rischia di frenare l’innovazione e la diffusione di nuovi modelli di interazione basati sull’AI.

La disputa tra Amazon e Perplexity si candida dunque a diventare un caso emblematico per l’intero settore. Le decisioni che verranno prese potrebbero influenzare profondamente l’evoluzione degli assistenti digitali, il rapporto tra piattaforme e utenti e, più in generale, le dinamiche di mercato legate a pubblicità, product placement e privacy. Con l’avanzare della automazione, sarà sempre più urgente definire un quadro normativo chiaro e condiviso, capace di bilanciare le esigenze di trasparenza, sicurezza e innovazione nell’era dell’AI.