Apple TV 4K di nuova generazione: caratteristiche e prezzi

Apple ha appena annunciato la prossima generazione di potente, divertente e conveniente che mai, e che offre una qualità cinematografica impressionante. Guidata dal chip A15 Bionic che offre prestazioni più veloci e un gameplay più fluido, la nuova Apple TV 4K offre infinite opzioni di intrattenimento per tutti sullo schermo più grande della casa. ha appena annunciato la prossima generazione di Apple TV 4K , più, e che offre una qualità cinematografica impressionante. Guidata dal chipche offre prestazioni più veloci e, la nuova Apple TV 4K offre infinite opzioni di intrattenimento per tutti sullo schermo più grande della casa.

Apple TV 4K, quanta potenza e qualità!

Dotata di tvOS, il potente e intuitivo sistema operativo per il salotto di casa, e del popolare telecomando Siri Remote, Apple TV 4K rende semplice per gli utenti scoprire e godersi i propri contenuti preferiti. Grazie alla perfetta integrazione con gli altri dispositivi e servizi Apple, trasforma magicamente il salotto in base alle esigenze dell’intera famiglia, e al tempo stesso funziona come hub intelligente per la domotica.

La nuova Apple TV 4K è disponibile in due configurazioni: Apple TV 4K (Wi-Fi), che offre 64 GB di spazio di archiviazione, e Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet), che offre il supporto per Gigabit Ethernet per connessione in rete veloce e streaming, il protocollo di rete Thread mesh per collegare ancora più accessori smart home e il doppio dello spazio di archiviazione per app e giochi (128 GB).

A partire da oggi, è possibile ordinare la nuova Apple TV 4K con telecomando Siri Remote, con disponibilità a partire da venerdì 4 novembre.

tvOS In autunno, insieme a tvOS 16 arriveranno nuove funzioni su Apple TV, tra cui aggiornamenti a Siri che semplificheranno il modo di controllare l’app e di interagire con i risultati usando la voce.5 Siri su Apple TV è stata completamente riprogettata e sarà in grado di riconoscere la voce di ciascun utente, in modo che possa accedere facilmente a film, spettacoli, musica, giochi e app e riprendere da dove si era interrotto. Se l’utente usa il telecomando Siri Remote per chiedere “Cosa posso guardare?”, riceverà consigli personalizzati.

NEWS IN AGGIORNAMENTO