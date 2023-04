BOOX Ultra C è ufficiale: tablet con display E-ink a colori e GPU dedicata

Onyx, brand leader nella produzione di dispositivi elettronici per la lettura di eBook, lancia ufficialmente il suo primo tablet ePaper a colori, BOOX Tab Ultra C. Questo dispositivo combina un display E-Ink a colori, una potente GPU dedicata e il sistema operativo Android.

BOOX Ultra C rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia degli schermi E Ink, adottando il nuovissimo display Kaleido 3, capace di fornire una definizione di 300ppi in modalità bianco e nero e di 150ppi in modalità colore. Inoltre, è in grado di visualizzare una palette di 4096 colori, offrendo un’esperienza d’uso a colori che combina piacere e produttività.

Il display è del 50% più sottile rispetto alle versioni precedenti, e la proprietà antiriflesso permette di lavorare anche alla luce diretta del sole. La visione è ulteriormente migliorata grazie alla tecnologia E Ink ComfortGazeTM, progettata per ottimizzare la visione sia di giorno che di notte con un’illuminazione frontale regolabile sia in intensità che in tonalità.

Specifiche e refresh rate

La tecnologia BOOX Super RefreshTM, alimentata da un avanzato processore octa-core Qualcomm Snapdragon 662 e da una GPU dedicata, porta le prestazioni di un tablet di fascia media su un dispositvo che nasce come un lettore e-book. È possibile scegliere tra quattro distinte modalità di refresh ottimizzate per le varie applicazioni, come lettura, scrittura e uso di app sullo schermo ePaper.

Con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile con microSD, BOOX Ultra C offre prestazioni eccezionali e paragonabili a tablet convenzionali. È presente anche una fotocamera posteriore da 16MP con funzioni di scanner di documenti e OCR, e la compatibilità con le app di foto e scansione di terze parti amplia ulteriormente le possibilità di acquisizione e gestione dei documenti.

Il supporto nativo di BOOX Ultra C per 24 formati digitali consente di prendere appunti a colori direttamente su qualsiasi documento supportato senza bisogno di alcuna conversione, mantenendo una sincronizzazione in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi. L’app Note integrata comprende numerosi strumenti progettati per ispirare la creatività e migliorare la produttività complessiva.

Software aggiornato

BOOX Ultra C arriva con il più recente firmware BOOX, che include nuove funzionalità come l’integrazione con le principali soluzioni cloud di terze parti, la conversione delle note in testo e la possibilità di includere link a file e a pagine internet direttamente nelle note. I link nelle note permettono di aggiungere approfondimenti per una gestione più efficace delle informazioni. Collegando i tuoi account cloud terzi, puoi accedere ad eBook e file mantenendoli sincronizzati e riducendo al minimo il consumo energetico e il carico sulla CPU.

Prezzo e disponibilità

La confezione di vendita standard comprende lo stilo BOOX Pen2 Pro, con gomma per cancellare sull’estremità posteriore che migliora l’esperienza d’uso quando si prendono note. Inoltre, è disponibile una cover-tastiera magnetica 2-in-1 opzionale, che aggiunge protezione e funziona da tastiera esterna quando viene collegata ai pogo pin laterali al tablet.

BOOX Tab Ultra C è disponibile da oggi per il preordine sullo store ufficiale euroshop.boox.com al prezzo di €649,99, con una speciale promozione early bird che permette di aggiungere la cover con tastiera al prezzo scontato di €50 anziché €109,99. Inoltre, BOOX offre 10GB di archiviazione gratuita su cloud Onyx per tutti gli utenti nuovi ed esistenti, e si impegna a fornire almeno tre anni di aggiornamenti gratuiti del software di tutti i suoi modelli a partire dalla data del lancio.