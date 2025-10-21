Bundle Logitech Signature K650 + M650: comfort e risparmio in un’unica offerta

Scopri la combo Logitech Signature K650 (tastiera full‑size con poggiapolsi) e Signature M650 (mouse per mani grandi) a €72,89. Connessioni Bluetooth BLE o Logi Bolt, compatibilità multi‑OS.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 21 ott 2025
Se trascorri molte ore davanti al computer e cerchi una soluzione che sappia davvero fare la differenza nella tua routine, il bundle Logitech Signature K650 + M650 è la scelta che stavi aspettando. Parliamo di un kit completo che mette insieme tastiera e mouse wireless di livello, a un prezzo che non lascia spazio a dubbi: €72,89 invece di €81,94, con un risparmio effettivo di circa 11 euro rispetto al prezzo di listino. Un’opportunità concreta per portarsi a casa due periferiche pensate per offrire comfort, silenziosità e produttività senza compromessi, senza la necessità di acquistare i dispositivi separatamente e con la sicurezza di un acquisto intelligente su Amazon Italia (ASIN B0BR4XZ9S8).

Comfort e praticità per ogni esigenza

Non si tratta solo di risparmiare: scegliere Logitech Signature K650 + M650 significa puntare su una soluzione progettata per accompagnarti in ogni fase della giornata lavorativa o di studio. La tastiera full-size Signature K650 è dotata di un pratico poggiapolsi integrato, perfetto per chi passa molte ore a digitare, e di tasti dal feedback smorzato che garantiscono una digitazione fluida e silenziosa. Tra le funzionalità più apprezzate spiccano i tasti multimediali dedicati: puoi gestire il volume, catturare screenshot o silenziare microfono e audio con un semplice tocco, rendendo ogni attività più immediata e meno dispersiva. Il mouse ergonomico Signature M650, invece, si distingue per la tecnologia SmartWheel, che permette di scegliere tra lo scorrimento ultra-preciso linea per linea e quello ultra-rapido, ideale per chi lavora su documenti lunghi o naviga tra pagine web senza interruzioni. Il design è ottimizzato per mani grandi e offre una presa sempre sicura grazie alle zone in gomma e all’area morbida per il pollice, riducendo l’affaticamento anche dopo ore di utilizzo.

Versatilità e compatibilità senza pensieri

Un altro punto di forza di questo bundle è la sua versatilità di connessione: sia la tastiera che il mouse supportano il protocollo Bluetooth BLE e il ricevitore Logi Bolt incluso, garantendo una compatibilità davvero ampia con Windows, macOS, Chrome OS, Linux e persino dispositivi mobili. Questo significa che puoi passare facilmente da un computer all’altro o lavorare su piattaforme diverse senza alcun problema, sfruttando sempre la massima affidabilità di connessione. In sintesi, il bundle Logitech Signature K650 + M650 rappresenta una soluzione completa e vantaggiosa per chi cerca periferiche ergonomiche, silenziose e orientate alla produttività quotidiana. Non lasciarti sfuggire questa offerta: è il momento giusto per investire su comfort e praticità, portando sulla tua scrivania dispositivi affidabili e di qualità, con un occhio attento al risparmio.

