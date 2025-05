Dispositivi che consumano energia in stand by: come risparmiare sulla bolletta

La crescente attenzione verso il risparmio energetico ci porta a riflettere su quanto i nostri comportamenti quotidiani possano influire sul consumo di elettricità. Anche se può sembrare incredibile, molti elettrodomestici continuano a consumare energia anche quando apparentemente spenti. Questo fenomeno, noto come consumo in dispositivi stand by, è una delle principali cause di spreco elettrico nelle nostre case. Tra i principali colpevoli troviamo il decoder TV, il forno a microonde e il computer fisso, che, pur non essendo in funzione, possono incidere significativamente sulle bollette mensili.

Il decoder TV: un esempio emblematico di consumo nascosto

Uno dei dispositivi più comuni e insospettabili è il decoder televisivo. Anche quando spegniamo il dispositivo con il telecomando, esso continua a consumare energia, utilizzando tra i 10 e i 20 watt orari per mantenersi pronto a ricevere aggiornamenti software o segnali. Questo decoder consumo energia può comportare un costo aggiuntivo di circa 20 euro all’anno per ogni apparecchio presente in casa.

Per evitare questo spreco, è consigliabile scollegare fisicamente il decoder dalla presa elettrica o utilizzare una ciabatta dotata di interruttore. Un’altra soluzione è orientarsi verso modelli più moderni, progettati con funzionalità avanzate di risparmio energetico, che riducono il consumo in modalità stand-by.

Forno a microonde: un piccolo display, un grande impatto

Il forno a microonde, con il suo display sempre acceso, è un altro elettrodomestico che contribuisce al consumo nascosto. Anche quando non è in uso, assorbe tra 3 e 5 watt orari per mantenere attive funzioni come l’orologio. Nei modelli smart, il consumo può essere ancora maggiore, arrivando a incidere sulla bolletta per circa 10-15 euro all’anno.

Per ridurre sprechi elettrici, è sufficiente scollegare il microonde dalla presa dopo l’utilizzo o optare per una multipresa intelligente che interrompa automaticamente l’alimentazione nei periodi di inattività. Questi semplici accorgimenti possono fare una grande differenza nel lungo termine.

Computer fisso: un campione di consumi in stand-by

A differenza dei laptop, i computer desktop continuano a consumare energia anche quando non sono in funzione. In modalità sospensione, un computer fisso può richiedere fino a 20 watt orari, soprattutto se rimane collegato a periferiche come monitor, altoparlanti o stampanti. Questo consumo costante può rappresentare un peso significativo sulla bolletta elettrica.

Per minimizzare l’impatto, è importante spegnere completamente il computer e scollegarlo dalla presa di corrente. Una valida alternativa per chi utilizza frequentemente il dispositivo è l’uso di prese intelligenti con timer, che interrompono automaticamente l’alimentazione durante i periodi di inutilizzo.

Strategie pratiche per un consumo consapevole

Adottare alcune semplici strategie può aiutare a ridurre sprechi elettrici e a vivere in modo più sostenibile. Ecco alcune raccomandazioni utili:

Utilizzare multiprese con interruttore per disattivare contemporaneamente più dispositivi.

Scegliere elettrodomestici di ultima generazione dotati di funzioni di auto-spegnimento.

Configurare correttamente le impostazioni di risparmio energetico sui dispositivi smart.

sui dispositivi smart. Scollegare sistematicamente gli apparecchi che non sono in uso.

Utilizzare misuratori di consumo per identificare gli elettrodomestici più energivori.

Adottando queste buone pratiche, non solo si contribuisce a ridurre i costi delle bollette, ma si compie anche un passo significativo verso un modello di vita più rispettoso dell’ambiente. Ogni piccolo gesto conta, e la somma di tanti piccoli accorgimenti può portare a un impatto positivo sia per il nostro portafoglio che per il pianeta.