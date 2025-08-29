Galaxy Tab A9 8.7" a meno di 100€: la promo Samsung che non passa inosservata

Scopri l'offerta su Samsung Galaxy Tab A9 8.7": prezzo, caratteristiche tecniche, garanzia 2 anni e recensioni utenti. Disponibile ora su Amazon.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 29 ago 2025
Galaxy Tab A9 8.7

Prestazioni sorprendenti, design raffinato e soprattutto un prezzo che lascia davvero a bocca aperta: ecco la formula vincente che oggi ti permette di portarti a casa il Galaxy Tab A9 8.7″ di Samsung con una delle offerte più ghiotte del momento. Su Amazon Italia, questo tablet compatto viene proposto a soli 99,39 euro invece di 183,76 euro, con uno sconto immediato del 46% che difficilmente troverai altrove. Un’occasione così non capita tutti i giorni, soprattutto per chi cerca un dispositivo affidabile e performante senza dover spendere una fortuna. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte: se stai pensando di fare un regalo, aggiornare il tuo vecchio tablet o semplicemente concederti un dispositivo versatile per l’uso quotidiano, questo è il momento perfetto per cogliere al volo l’opportunità.

Vai all’offerta

Prestazioni che sorprendono, comodità che conquista

Il Galaxy Tab A9 8.7″ è il compagno ideale per chi vuole il massimo dalla tecnologia senza rinunciare alla praticità. Il display da 8,7 pollici con risoluzione 1340×800 pixel offre immagini nitide e colori brillanti, perfetti per goderti film, serie TV, navigazione web e social in totale comfort. Sotto la scocca batte un processore MediaTek da 2,2 GHz affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile, così puoi archiviare tutte le tue app, foto e documenti senza pensieri. L’autonomia non delude: la batteria garantisce fino a 12 ore di utilizzo, così puoi lavorare, studiare o divertirti senza preoccuparti di rimanere a secco. La connettività è completa grazie al Wi-Fi 5 e al Bluetooth, mentre il sistema operativo Android 13 con interfaccia Samsung One UI 5.1.1 ti offre un’esperienza fluida, moderna e ricca di funzionalità. E con un peso di appena 200 grammi e la raffinata colorazione Graphite, portarlo sempre con te sarà un vero piacere.

Samsung X110 Galaxy Tab A9 8.7

Samsung X110 Galaxy Tab A9 8.7", Wi-Fi, 64GB 4GB Ram Graphite

99,39 183,76€ -46%
Vedi l'offerta

Un’offerta imperdibile per chi vuole qualità e risparmio

Questa versione del Galaxy Tab A9 8.7″ si distingue anche per dettagli come la RAM DDR3 SDRAM, la scheda grafica integrata e la batteria agli ioni di litio, senza dimenticare la garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbrica. Un tablet che si adatta perfettamente alle esigenze di studenti, famiglie e professionisti, perfetto per lo studio, il lavoro in mobilità o il semplice intrattenimento. L’offerta, pur non includendo la spedizione Prime, resta tra le più vantaggiose del web per chi desidera un prodotto Samsung di ultima generazione a un prezzo imbattibile. Non lasciarti sfuggire l’occasione: il Galaxy Tab A9 8.7″ è la scelta intelligente per chi cerca qualità, affidabilità e convenienza in un unico dispositivo, pronto a semplificare e migliorare la tua quotidianità.

Approfitta dello sconto Amazon

