Galaxy Tab A9 a 89 euro, ecco il best buy del Black Friday

Con l’arrivo del main event del Black Friday, il Galaxy Tab A9 a 89 euro su Amazon è l’occasione che aspettavi. Uno sconto del 21% sul prezzo di listino non è roba da poco: 89 euro invece di 112,69 è il prezzo giusto per mettere le mani su un dispositivo che sa il fatto suo senza compromessi veri. È un tablet compatto e leggero, pensato per chi vuole intrattenimento di qualità senza spendere una fortuna. La colorazione Navy è particolarmente gradevole e conferisce un aspetto elegante al dispositivo, perfetto sia per casa che per portarlo in giro. Non è uno di quei tablet che si scarica dopo due ore: la batteria da 5100 mAh garantisce un’autonomia straordinaria, capace di farti stare tranquillo per giorni interi in standby.

Prestazioni e Caratteristiche che Contano

Dentro ci trovi un processore MediaTek MT8781 da 3,4 GHz paired con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile via microSD fino a 1 TB: uno spazio praticamente illimitato per film, serie TV e app. Lo schermo da 8,7 pollici con risoluzione 2048×1536 su pannello TFT LCD PLS è nitido e godibile anche sotto la luce solare diretta, fatto raro a questo prezzo. Gli altoparlanti stereo sono stati ottimizzati apposta per il multimedia, quindi dimenticati dell’audio piatto e anonimo: qui la resa è convincente sia per i film che per la musica. Android 13 preinstallato con funzioni Samsung dedicate alla sicurezza come Secure Folder e Privacy Dashboard ti danno tranquillità totale. Lo split screen permette di usare due app contemporaneamente senza fatica: guardare video e prendere appunti, gestire videochiamate consultando documenti contemporaneamente diventa una cosa naturale. La scocca in metallo pesa solo 332 grammi e si trova nelle colorazioni Graphite o Navy.

Perché Questo È l’Affare del Momento

Per la cifra richiesta, stai ricevendo un dispositivo robusto con display ad alta risoluzione, audio curato e libertà di espansione dello storage che non trovi in competitor diretti. Certo, la fotocamera frontale da 2 MP non è il massimo per le videoconferenze e il comparto fotografico posteriore da 8 MP è modesto, ma non è quello che stai cercando qui: sei interessato a un tablet solido per multimedia e navigazione, non a una fotocamera. I 4GB di RAM reggono bene gli usi ordinari. Prima di procedere, verifica che 64GB di storage siano sufficienti per te, considerando che Samsung propone configurazioni fino a 8GB/128GB, sebbene non presenti in questa promozione. Il valore reale di questa offerta risiede nel bilanciamento: uno strumento affidabile a un prezzo imbattibile. Per studenti, famiglie e chi cerca un secondo dispositivo domestico focalizzato su multimedia, è la scelta intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.