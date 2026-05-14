Gmail con soli 5 GB gratis? Google testa una novità che fa discutere

Google potrebbe cambiare il modo in cui assegna lo spazio gratuito ai nuovi account, ma per ora non c’è un taglio ufficiale dei 15 GB di Gmail per tutti.

La novità riguarda un test segnalato su alcuni profili, dove lo spazio iniziale scenderebbe a 5 GB se l’utente non aggiunge un numero di telefono. Il punto è delicato perché Gmail, Google Drive e Google Foto condividono da anni lo stesso spazio gratuito. Oggi Google indica ancora 15 GB inclusi per ogni account personale, ma alcuni nuovi utenti avrebbero visto una soglia più bassa, con la possibilità di sbloccare il totale standard dopo la verifica telefonica.

Perché il test fa discutere

La questione non riguarda solo lo spazio cloud. Se confermato su scala più ampia, il test mostrerebbe un uso diverso della memoria gratuita: non più soltanto come dotazione base dell’account, ma anche come incentivo a fornire un dato personale aggiuntivo. Il numero di telefono è utile per sicurezza, recupero dell’account e contrasto agli abusi, ma resta comunque una scelta sensibile per molti utenti.

Google non ha annunciato una modifica globale e questo aspetto va tenuto presente. Le informazioni disponibili parlano di un esperimento limitato, emerso su nuovi account e non su profili già attivi. Per chi usa Gmail da anni, quindi, non c’è al momento alcun segnale di una riduzione immediata dello spazio già disponibile o di un cambio automatico verso i 5 GB.

Cosa cambierebbe per gli utenti

Un limite iniziale più basso avrebbe effetti concreti soprattutto sui nuovi account. Tra email con allegati, documenti in Drive e backup di foto, 5 GB possono riempirsi molto più rapidamente dei 15 GB tradizionali. A quel punto l’utente dovrebbe scegliere se verificare il numero, liberare spazio oppure passare a un piano Google One.

La differenza è importante anche perché lo spazio Google non riguarda solo Gmail. Una casella piena può bloccare la ricezione di nuove email, mentre Drive e Foto possono diventare meno pratici già dopo pochi mesi di uso normale. Per questo un eventuale cambiamento nella quota gratuita avrebbe un impatto visibile su backup, documenti e posta elettronica.

Per ora la lettura più corretta è questa: Gmail non ha perso ufficialmente i suoi 15 GB gratuiti, ma Google sembra testare un modello più condizionato per alcuni nuovi account. È una differenza piccola sulla carta, ma molto significativa nella pratica, perché sposta il rapporto tra spazio gratuito, verifica dell’identità e dati personali.