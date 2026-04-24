Google Gemini ora crea musica: con Lyria bastano pochi secondi per una canzone

Raffaele Moauro
Pubblicato il 24 apr 2026
Google Gemini ora crea musica: con Lyria bastano pochi secondi per una canzone

Google sta portando la creazione musicale dentro Gemini con Lyria, una funzione che permette di generare tracce audio in pochi secondi partendo da una semplice descrizione.

La novità è già in fase di rilascio e introduce un modo completamente diverso di interagire con l’intelligenza artificiale. Non si tratta più solo di scrivere testi o generare immagini: ora è possibile creare musica originale direttamente dall’assistente, senza competenze tecniche o strumenti dedicati.

Come funziona Lyria dentro Gemini

Il meccanismo è semplice. L’utente inserisce un prompt, ad esempio descrivendo un genere, un’atmosfera o un’idea, e Gemini genera una traccia musicale coerente. Il sistema può anche partire da un’immagine o da un video, trasformando elementi visivi in suono.

Il risultato è una canzone di circa 30 secondi, completa di strumenti, ritmo e in alcuni casi anche voce. L’obiettivo non è creare un brano perfetto, ma offrire un modo rapido per sperimentare e condividere contenuti creativi.

Una nuova forma di creatività digitale

Questa funzione rappresenta un passaggio interessante perché abbassa ulteriormente la barriera di accesso alla produzione musicale. Non serve saper suonare, comporre o utilizzare software complessi: basta avere un’idea e descriverla.

In questo senso, Lyria trasforma Gemini in uno strumento di espressione creativa, non solo di supporto informativo. La musica diventa un contenuto immediato, generabile in pochi secondi e facilmente condivisibile.

Non solo musica, ma contenuti da condividere

Le tracce generate possono essere scaricate o condivise direttamente, spesso accompagnate da una copertina creata automaticamente. Questo rende il sistema particolarmente adatto a social, messaggi o contenuti rapidi.

Il formato breve non è casuale: 30 secondi sono perfetti per un utilizzo veloce, simile a quello dei video brevi o delle storie. È una durata che si adatta bene ai tempi della comunicazione digitale attuale.

Un altro passo verso l’AI come strumento quotidiano

L’introduzione di Lyria dentro Gemini conferma una tendenza chiara: l’AI sta diventando sempre più uno strumento integrato nelle attività di tutti i giorni. Scrivere, creare immagini, organizzare informazioni e ora anche generare musica fanno parte dello stesso ecosistema.

Questo tipo di evoluzione cambia il ruolo dell’utente, che passa da consumatore a creatore. Anche chi non ha competenze specifiche può produrre contenuti, sperimentare e trovare nuovi modi per comunicare.

Resta aperta la questione su come queste tecnologie verranno utilizzate nel lungo periodo, ma una cosa è evidente: la creatività digitale sta diventando sempre più accessibile, e strumenti come Gemini stanno accelerando questo processo.

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