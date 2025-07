Google Pixel Tablet a -36% è l'offerta Prime Day che non puoi perdere

Un device Android che unisce tecnologia avanzata e versatilità come il Google Pixel Tablet non è facile da trovare, soprattutto se a un prezzo competitivo come quello attuale. Questo dispositivo da 11 pollici, con il suo design raffinato e caratteristiche innovative, è pensato per soddisfare ogni esigenza, dal lavoro all’intrattenimento. Oggi, in occasione del Prime Day 2025 di Amazon, è in sconto del 36%.

Perché scegliere il Google Pixel Tablet?

Con il suo schermo da 11 pollici ad alta risoluzione, il Pixel Tablet garantisce immagini nitide e colori brillanti, ideali per chi ama guardare video o lavorare con contenuti visivi. Grazie alla luminosità adattiva, l’esperienza visiva rimane perfetta in qualsiasi condizione di luce.

Sotto la scocca troviamo il potente chip Tensor G2, progettato per offrire prestazioni elevate e sfruttare al massimo l’intelligenza artificiale. Non mancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una combinazione che rende il dispositivo fluido e reattivo anche durante l’utilizzo di applicazioni più impegnative. La sicurezza è garantita dal coprocessore Titan M2, che protegge i tuoi dati personali e la tua privacy.

La batteria da 7020 mAh è un altro punto di forza del Pixel Tablet, capace di garantire fino a 12 ore di streaming video continuo. Ideale per chi ha bisogno di un dispositivo affidabile per lunghe giornate di lavoro o di svago.

Grazie al sistema Quick Share, trasferire file tra dispositivi compatibili è questione di un attimo. Inoltre, la funzione di trasmissione multimediale permette di passare contenuti dal telefono al tablet con un semplice gesto, rendendo l’interazione tra dispositivi ancora più intuitiva.

Le videochiamate diventano un’esperienza superiore grazie alla videocamera intelligente e all’integrazione con Google Meet. Il sistema segue i tuoi movimenti, mantenendoti sempre al centro dell’inquadratura, un vantaggio non da poco per chi lavora da remoto.

Il Google Pixel Tablet non è solo un dispositivo, ma un vero e proprio ecosistema. Tra gli accessori disponibili, troviamo una tastiera che lo trasforma in un laptop e una penna digitale per appunti e disegni. Inoltre, la base di ricarica con altoparlante integrato lo converte in uno smart display per la casa, unendo praticità e intrattenimento.

Elegante nella sua colorazione grigio verde, il Pixel Tablet pesa solo 493 grammi e misura 25,8 x 16,9 x 0,81 cm, rendendolo comodo da trasportare.

Google Pixel Tablet: l’offerta Prime Day 2025

Il Google Pixel Tablet ha un prezzo di listino di 619 euro, in questa versione da 256 GB, ma se sei iscritto ad Amazon Prime puoi approfittare di questo magnifico sconto: Google Pixel Tablet a soli 399 euro (-36%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.