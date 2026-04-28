“Ho testato Gemini, ChatGPT e Claude per un mese su Android e c'è un vincitore indiscusso”: lo svela un esperto di tecnologia

Esistono da diverso tempo molti programmi di intelligenza artificiale, ma qual è il migliore in assoluto? Cosa ne pensa un esperto.

Nel dibattito sempre più acceso sull’intelligenza artificiale applicata agli smartphone, la domanda che emerge con maggiore frequenza non riguarda più quale modello sia tecnicamente più avanzato, ma quale riesca davvero a integrarsi nella vita quotidiana dell’utente. È su questo terreno che si gioca oggi la partita tra i principali protagonisti del settore, e proprio da qui nasce l’analisi pubblicata da Parth Shah su Android Police, basata su un mese di utilizzo concreto di tre sistemi: Gemini, ChatGPT e Claude.

Il risultato, almeno nel contesto specifico di Android, è netto. Non tanto per una superiorità assoluta nelle capacità di risposta, quanto per una questione strutturale: l’integrazione con il sistema operativo.

Gemini, quando l’assistente diventa parte del sistema

Secondo Shah, il vero punto di forza di Gemini risiede nella sua natura profondamente radicata nell’ecosistema Android. Non si tratta semplicemente di un’applicazione da aprire quando serve, ma di un assistente che si inserisce direttamente nei flussi operativi del dispositivo.

Gemini può interagire con servizi come Gmail, Calendar, Google Foto, YouTube Music e perfino con app di terze parti come Spotify o WhatsApp, trasformando il telefono in un ambiente in cui le azioni vengono eseguite senza passaggi intermedi. Riassumere email, creare eventi, inviare messaggi o avviare chiamate diventano operazioni che avvengono in continuità, senza la necessità di uscire da un’app per entrare in un’altra.

Sui dispositivi Pixel, questo livello di integrazione raggiunge un ulteriore grado di profondità. Gemini può essere impostato come assistente predefinito, attivabile tramite voce, pulsante fisico o interfaccia diretta. In questa configurazione, smette di essere percepito come un semplice chatbot e assume il ruolo di interfaccia operativa del sistema.

ChatGPT, la forza resta nella creatività

Il confronto con ChatGPT mette in evidenza una differenza di approccio. L’app sviluppata da OpenAI continua a distinguersi per la qualità della conversazione e per la capacità di generare contenuti. Scrittura, ideazione, sviluppo di testi e supporto creativo restano ambiti in cui il modello mantiene una posizione molto competitiva.

La presenza della modalità vocale avanzata, della generazione di immagini e della possibilità di caricare file o fotografie rafforza questa identità. ChatGPT appare come uno strumento orientato all’interazione e alla produzione di contenuti, più che all’esecuzione diretta di azioni sul dispositivo.

Questo approccio, pur risultando estremamente efficace in molti contesti, introduce una distanza operativa rispetto al sistema. L’utente dialoga con l’intelligenza artificiale, ma deve poi tradurre manualmente molte delle azioni suggerite.

Claude, il profilo più analitico

Diverso ancora è il posizionamento di Claude, sviluppato da Anthropic. In questo caso l’attenzione si sposta verso attività più strutturate: analisi di documenti, elaborazione di testi complessi, gestione di informazioni articolate.

Claude si dimostra particolarmente efficace nella lettura e interpretazione di PDF, screenshot e contenuti lunghi, offrendo un supporto avanzato in ambiti come la ricerca e la pianificazione. L’integrazione con strumenti come Gmail, Calendar e Drive è presente, ma avviene sempre attraverso un sistema di autorizzazioni esplicite, che mantiene una separazione più netta tra assistente e dispositivo.

Ne emerge un profilo orientato a un uso riflessivo e professionale, meno immediato rispetto a quello richiesto nell’interazione quotidiana con uno smartphone.

Qual è la piattaforma migliore in assoluto

L’analisi di Shah sposta quindi il baricentro della discussione. Non si tratta più di stabilire quale modello sia migliore in senso astratto, ma quale sia in grado di ridurre l’attrito tra richiesta e azione.

In questo scenario, Gemini beneficia di un vantaggio difficilmente replicabile nel breve periodo: la sua posizione all’interno dell’ecosistema Google. Essere parte integrante del sistema operativo significa poter agire direttamente sui processi, senza passaggi intermedi.

ChatGPT e Claude restano strumenti estremamente potenti, ma si collocano in una dimensione diversa, più legata alla produzione di contenuti e all’elaborazione delle informazioni che all’interazione operativa con il dispositivo.

Un vantaggio che nasce dall’ecosistema

Il quadro che emerge non è una classifica assoluta, ma una fotografia dello stato attuale del mercato. Su Android, l’intelligenza artificiale che funziona meglio è quella che riesce a scomparire, diventando parte del sistema senza essere percepita come un elemento esterno.

È questo il vero punto di forza di Gemini oggi: non tanto la risposta più brillante, ma la capacità di intervenire nel momento giusto, nel contesto giusto, senza interrompere il flusso dell’utente.

E finché questa integrazione resterà così profonda, il vantaggio di Google difficilmente potrà essere colmato soltanto con la qualità delle risposte.