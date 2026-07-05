Il caricabatterie sembra uguale e invece ha un verso specifico: solo così la potenza è quella corretta

Il connettore USB-C nasce con la promessa di essere completamente reversibile: a differenza del vecchio USB-A, può essere inserito in entrambi i versi senza dover cercare la posizione corretta al buio. Questa caratteristica ha reso l’abitudine di controllare l’orientamento del cavo praticamente superflua, ma dentro il connettore si nasconde una complessità che la sua forma semplice non lascia intuire.

Ogni testa USB-C contiene 24 piedini, distribuiti su due file speculari proprio per garantire la reversibilità: quando il cavo viene inserito in un verso si attiva una fila di contatti, capovolto si attiva l’altra. Il problema è che non tutti i piedini svolgono la stessa funzione, e in alcuni cavi di fascia economica solo una parte di essi risulta effettivamente collegata ai circuiti interni.

Il caricabatterie ha un verso specifico

Sul fronte della ricarica, il meccanismo che stabilisce la potenza reale erogata passa da un piccolo chip integrato nel cavo, chiamato e-marker, obbligatorio per tutti i cavi capaci di trasportare più di 60 watt. È questo chip a comunicare al caricabatterie quanta corrente il cavo può sopportare in sicurezza attraverso i piedini CC (Configuration Channel): se un contatto interno risulta saldato solo su un lato del connettore per un difetto di fabbricazione, il caricabatterie non riceve l’informazione corretta e si limita automaticamente a un’erogazione prudenziale, spesso non superiore ai 15 watt.

Capita quindi che un caricabatterie da 100 watt, abbinato a un cavo economico con un piedino di comunicazione difettoso su un solo verso, mostri prestazioni molto diverse a seconda di come viene inserita la spina: in un orientamento la ricarica procede lenta, nell’altro il chip riesce ad agganciare correttamente la negoziazione di potenza e la velocità dichiarata torna reale. Il gesto istintivo di provare a inserire il cavo dall’altra parte quando qualcosa non funziona, in questi casi, non è affatto un rituale scaramantico ma un modo empirico per isolare un guasto reale.

Il fenomeno riguarda anche i caricabatterie multi-porta di fascia bassa, sempre più diffusi grazie alla tecnologia GaN che ne ha ridotto ingombro e peso: nei modelli meno curati, il cavo integrato o il connettore d’ingresso può presentare la stessa asimmetria costruttiva, con la differenza che qui non è possibile semplicemente sostituire il cavo, e il problema resta legato all’intero apparecchio.

Il modo più affidabile per evitare l’inconveniente alla radice resta comunque quello di abbinare sempre un cavo certificato alla potenza dichiarata del proprio caricabatterie, verificando che entrambi riportino la stessa cifra in watt sull’etichetta o sulla confezione: un cavo classificato per 60 watt collegato a un alimentatore da 100 non riuscirà mai a sfruttarne l’intera capacità, indipendentemente dal verso in cui viene inserito, mentre un cavo certificato di qualità elimina in partenza il rischio legato all’orientamento.

Per chi vuole verificare concretamente se il proprio cavo soffre di questo problema, esistono piccoli misuratori USB-C economici, reperibili anch’essi online per pochi euro, che si inseriscono tra il caricabatterie e il cavo e mostrano in tempo reale tensione e corrente effettivamente erogate: un modo semplice per scoprire, numeri alla mano, se la potenza dichiarata sulla confezione corrisponde davvero a quella che arriva al dispositivo.