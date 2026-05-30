Il solare termico, quest’anno lo compri da Lidl: l’offerta supera economica che svolta l’impianto fotovoltaico

Disponibile al momento solo in Germania, sia nei negozi fisici che online, il prodotto è venduto sotto il brand Tronic e punta a rendere accessibile a tutti la possibilità di immagazzinare energia in modo semplice e sicuro.

Il sistema è stato studiato per funzionare con la maggior parte degli impianti fotovoltaici sul mercato: secondo Lidl, è compatibile con quasi tutti i microinverter disponibili, garantendo così un’integrazione rapida e senza problemi. La batteria ha una capacità di 2,24 kWh e utilizza celle al litio ferro fosfato, note per la loro sicurezza e durata nel tempo. La potenza di ingresso arriva fino a 1000W, mentre l’uscita raggiunge gli 800W, con connessioni MC4 e prese Shucko standard. Tra le caratteristiche tecniche troviamo anche una corrente massima di ingresso di 13,5A per canale e un intervallo di tensione in ingresso compreso tra 12V e 59V in corrente continua.

Tecnologia plug&play e controllo smart

Uno dei punti di forza del dispositivo Tronic è l’approccio plug&play, che semplifica l’installazione e riduce al minimo la necessità di configurazioni complesse. Le dimensioni contenute di 310 x 170 x 350 mm e il peso di circa 19,8 kg rendono la batteria maneggevole e adatta a balconi o piccoli spazi domestici.

La batteria Tronic offre anche funzioni smart per monitorare lo stato di carica: dispone di un display LED integrato e connettività tramite WiFi 2,4GHz e Bluetooth 4.2. La versione più avanzata permette il controllo remoto tramite l’app Lidl Home, offrendo la possibilità di gestire il consumo e l’accumulo di energia direttamente dallo smartphone. Questo permette di avere sotto controllo l’impianto fotovoltaico in qualsiasi momento, migliorando l’efficienza complessiva e ottimizzando l’uso dell’energia prodotta.

Prezzi competitivi e varianti

L’offerta Lidl comprende due varianti della batteria Tronic. La versione standard è proposta a 299 Euro per gli utenti Lidl Plus, rispetto al prezzo di listino di 399 Euro, mentre la versione completa con controllo tramite app mantiene il prezzo di 399 Euro. Questa strategia rende l’accumulo domestico più accessibile rispetto ad altre soluzioni sul mercato, senza rinunciare a qualità e tecnologia.

Per chi desidera sfruttare al massimo l’impianto fotovoltaico e ridurre la dipendenza dalla rete elettrica, la batteria Tronic rappresenta una soluzione pratica, economica e immediata. Grazie alla combinazione tra capacità adeguata, installazione plug&play e strumenti di controllo smart, chiunque può trasformare il proprio balcone in un piccolo hub di energia solare, ottimizzando consumi e risparmio.

Con questa novità, Lidl conferma la propria attenzione verso le energie rinnovabili e l’innovazione domestica, offrendo un’opzione economica ma performante per chi vuole passare al solare senza complicazioni. Per chi punta a un impianto fotovoltaico più efficiente, la batteria Tronic diventa un acquisto strategico, facile da gestire e capace di migliorare sensibilmente la resa dell’energia prodotta in casa.