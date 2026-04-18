Netflix cambia l’app mobile: in arrivo i video verticali per trovare film e serie più in fretta

Netflix si prepara a cambiare uno dei punti più delicati della sua esperienza mobile, cioè il momento in cui si cerca qualcosa da guardare, con un aggiornamento che introdurrà video verticali nell’app e proverà a rendere più immediata la scoperta di film e serie.

La novità è attesa entro la fine di aprile e nasce da un’idea molto semplice: invece di costringere gli utenti a scorrere lunghe righe di titoli, locandine e descrizioni, Netflix porterà nell’app un feed verticale composto da clip tratte dai suoi contenuti. L’obiettivo è rendere più rapido il passaggio dalla curiosità alla visione vera e propria, soprattutto su smartphone, dove il consumo di video brevi è ormai diventato abituale.

Non si tratta di una sorpresa assoluta. La piattaforma aveva già avviato test su questo formato nel 2025, parlando di un flusso di clip pensato per rendere la scoperta dei contenuti più semplice e più coinvolgente. Ora però quella fase sperimentale sembra avvicinarsi a una diffusione più ampia all’interno dell’app mobile.

Come funzionerà il nuovo feed di Netflix

L’idea ricorda da vicino il linguaggio delle piattaforme social più usate, ma adattato al catalogo di Netflix. Gli utenti potranno scorrere clip verticali di serie e film, fermarsi su quella che attira di più e, da lì, decidere se iniziare subito la visione. In alternativa sarà possibile salvare il titolo nella propria lista personale oppure condividere la clip con altre persone.

È un cambiamento che tocca un problema reale. Con una libreria sempre più ampia, una parte del tempo passato su Netflix non viene spesa a guardare qualcosa, ma a capire cosa vedere. In questo senso, i video verticali non servono tanto a sostituire l’esperienza classica della piattaforma, quanto a ridurre l’attrito iniziale che spesso rallenta la scelta.

Perché conta più di quanto sembri

Questa mossa racconta bene come stia cambiando il consumo di intrattenimento su smartphone. Netflix ha spiegato che il restyling dell’app vuole riflettere meglio l’espansione della sua offerta e permettere agli utenti di interagire con i contenuti nel modo e nel momento che preferiscono. Dietro c’è quindi una logica precisa: portare dentro l’app meccanismi di navigazione già familiari a chi usa ogni giorno feed brevi e verticali.

Non è neppure un caso isolato. Anche altri servizi di streaming, come Disney+ e Peacock, hanno già introdotto soluzioni simili basate su clip brevi per favorire la scoperta dei contenuti. Questo significa che la battaglia non si gioca più solo sulla quantità di titoli disponibili, ma anche su come vengono presentati e suggeriti all’utente.

Il ruolo delle raccomandazioni e dell’intelligenza artificiale

Netflix ha inoltre collegato questa evoluzione a un miglioramento delle sue raccomandazioni. Nella documentazione finanziaria del primo trimestre 2026, la società ha spiegato di usare la GenAI per capire meglio i contenuti e proporre il titolo giusto nel momento giusto. Tradotto in pratica, vuol dire che il feed verticale potrebbe non fermarsi a una semplice vetrina di trailer, ma diventare uno spazio sempre più personalizzato in base ai gusti e alle abitudini di visione.

Resta da capire se questa formula aiuterà davvero a scegliere più in fretta o se finirà per allungare ancora di più il tempo passato a scorrere. Il punto, però, è chiaro: Netflix ha capito che oggi non basta avere un grande catalogo. Bisogna anche trovare un modo più diretto, mobile e immediato per far emergere il contenuto giusto nel momento in cui l’utente è pronto a premere play.